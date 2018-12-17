Нацбанк прогнозує рекордний за 10 років прибуток банківської системи

За 10 місяців поточного року банки в Україні отримали близько 15 мільярдів гривень прибутку

Національний банк прогнозує за підсумками 2018 року рекордний показник прибутку банківської системи України, за термін понад 10 років.

"За результатами 2018 року сектор отримає прибуток. І, за нашими попередніми оцінками, цей прибуток може стати рекордним за більш ніж 10 років", - заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в ході брифінгу, інформує Економічна правда.

Рожкова нагадала, що за 10 місяців поточного року банки в Україні отримали близько 15 мільярдів гривень прибутку.

"Ми прогнозуємо, що прибутковість банківського сектора зростатиме і в наступному році. В першу чергу, це пов'язано із завершенням роботи із очищення балансів - з визнання поганих кредитів, формування резервів, докапіталізації. В майбутньому значних витрат на резерви ми не передбачаємо", - додала вона.

Раніше ЕП повідомляла, що вперше з 2013 року банківський сектор України може вийти на прибуткову діяльність.