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Нацбанк програв 13 судових справ щодо виведених з ринку банків

У 10 справах рішення оскаржується
Національний банк України програв 13 судових справ за позовами акціонерів ліквідованих банків, щодо законності виведення їх з банківського ринку.
Нацбанк програв 13 судових справ щодо виведених з ринку банків Фото:www.capital.ua

У 10 справах рішення оскаржується. Зокрема, щодо ліквідації банків "Укрінбанк", "Велес Банк", "Златобанк", "Київська Русі", "Банку Хрещатик" та інших, повідомляє прес-служба НБУ.

В той же час, НБУ виграв 18 справ проти акціонерів банків, які було виведено з ринку. Зокрема, 11 липня Київський апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу Нацбанку у справі про ліквідацію банку "АКБ Капітал" Євгена Щербаня (колишнього депутата від "Партії регіонів", власника низки підприємств на Донбасі).

Ще 27 судових справ знаходяться на розгляді у судах першої інстанції.

Нагадаємо, станом на березень 2018 року в Україні продали майна збанкрутілих банків на сім мільярдів гривень.

 

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13 07 2018 11:27
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