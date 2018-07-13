БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНаціональний банк України програв 13 судових справ за позовами акціонерів ліквідованих банків, щодо законності виведення їх з банківського ринку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нацбанк програв 13 судових справ щодо виведених з ринку банків
У 10 справах рішення оскаржується
Фото:www.capital.ua
У 10 справах рішення оскаржується. Зокрема, щодо ліквідації банків "Укрінбанк", "Велес Банк", "Златобанк", "Київська Русі", "Банку Хрещатик" та інших, повідомляє прес-служба НБУ.
В той же час, НБУ виграв 18 справ проти акціонерів банків, які було виведено з ринку. Зокрема, 11 липня Київський апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу Нацбанку у справі про ліквідацію банку "АКБ Капітал" Євгена Щербаня (колишнього депутата від "Партії регіонів", власника низки підприємств на Донбасі).
Ще 27 судових справ знаходяться на розгляді у судах першої інстанції.
Нагадаємо, станом на березень 2018 року в Україні продали майна збанкрутілих банків на сім мільярдів гривень.
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13 07 2018 11:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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