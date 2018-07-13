Нацбанк програв 13 судових справ щодо виведених з ринку банків

Національний банк України програв 13 судових справ за позовами акціонерів ліквідованих банків, щодо законності виведення їх з банківського ринку.

У 10 справах рішення оскаржується. Зокрема, щодо ліквідації банків "Укрінбанк", "Велес Банк", "Златобанк", "Київська Русі", "Банку Хрещатик" та інших, повідомляє прес-служба НБУ.

В той же час, НБУ виграв 18 справ проти акціонерів банків, які було виведено з ринку. Зокрема, 11 липня Київський апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу Нацбанку у справі про ліквідацію банку "АКБ Капітал" Євгена Щербаня (колишнього депутата від "Партії регіонів", власника низки підприємств на Донбасі).

Ще 27 судових справ знаходяться на розгляді у судах першої інстанції.