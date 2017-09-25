Нацбанк програв суд "Приватбанку" у справі зернового терміналу на Одещині

Господарський суд Києва відмовився задовольнити позов Національного банку України до ПАТ КБ "ПриватБанк" та ТОВ "Агротермінал Логістик", про визнання правочину про надання кредитного договору удаваним.

"У липні 2017 року позивач звернувся до господарського суду м. Києва з позовом до відповідачів про визнання кредитного договору від 27 жовтня 2016 року удаваним, який вчинено сторонами для приховання іншого правочину, а саме договору доручення по сплаті коштів у рахунок погашення заборгованості", - зазначається у рішенні суду, пише "Укрінформ".

Позовні вимоги мотивовані тим, що укладання кредитного договору від 27 жовтня 2016 року не було направлено на надання кредитних коштів з метою поповнення обігових коштів для ведення його господарської діяльності, а слугувало для приховування відповідачем дійсних намірів щодо виконання своїх зобов'язань перед позивачем за кредитними договорами, що були укладені між позивачем та відповідачем шляхом зміни черговості їх погашення.

2 лютого голова правління "ПриватБанку" Олександр Шлапак повідомляв, що банк має повернути НБУ близько 15,5 млрд грн рефінансування.

7 вересня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання Генеральної прокуратури в рамках кримінального провадження по 19 млрд грн рефінансування НБУ для "Приватбанку" і наклав арешт на зерновий термінал "Бориваж", власником якого є ТОВ "Агротермінал Логістик". Кінцевим бенефіціаром "Агротермінал Логістик" є Ігор Коломойський.

Термінал "Бориваж" знаходиться в акваторії порту "Південний". Його потужність - 2 млн т на рік.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України підозрює керівництво Приватбанку в незаконній трансформації кредитного портфеля напередодні націоналізації.