Нацбанк програв суд "Приватбанку" у справі зернового терміналу на Одещині
"У липні 2017 року позивач звернувся до господарського суду м. Києва з позовом до відповідачів про визнання кредитного договору від 27 жовтня 2016 року удаваним, який вчинено сторонами для приховання іншого правочину, а саме договору доручення по сплаті коштів у рахунок погашення заборгованості", - зазначається у рішенні суду, пише "Укрінформ".
Позовні вимоги мотивовані тим, що укладання кредитного договору від 27 жовтня 2016 року не було направлено на надання кредитних коштів з метою поповнення обігових коштів для ведення його господарської діяльності, а слугувало для приховування відповідачем дійсних намірів щодо виконання своїх зобов'язань перед позивачем за кредитними договорами, що були укладені між позивачем та відповідачем шляхом зміни черговості їх погашення.
2 лютого голова правління "ПриватБанку" Олександр Шлапак повідомляв, що банк має повернути НБУ близько 15,5 млрд грн рефінансування.
7 вересня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання Генеральної прокуратури в рамках кримінального провадження по 19 млрд грн рефінансування НБУ для "Приватбанку" і наклав арешт на зерновий термінал "Бориваж", власником якого є ТОВ "Агротермінал Логістик". Кінцевим бенефіціаром "Агротермінал Логістик" є Ігор Коломойський.
Термінал "Бориваж" знаходиться в акваторії порту "Південний". Його потужність - 2 млн т на рік.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України підозрює керівництво Приватбанку в незаконній трансформації кредитного портфеля напередодні націоналізації.
Національне антикорупційне бюро провело більше 50 обшуків у справі про розтрату коштів і зловживання службовим становищем посадовими особами Нацбанку і менеджментом націоналізованого "ПриватБанку".
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