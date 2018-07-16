Нацбанк пропонує утриматися від купівлі цінних паперів

Рада НБУ також доручила правлінню на 1 жовтня 2018 року розробити методологію розрахунку і встановлення параметрів верхньої межі обсягу державних цінних паперів у портфелі НБУ

Рада Національного банку України (НБУ) рекомендує правлінню утримуватися від купівлі державних цінних паперів (ЦП) і підтримки бюджетних витрат.

"Рада рекомендувала правлінню при здійсненні передбачених законом Про Національний банк України операцій продовжити утримуватися від проведення операцій, які можуть мати ознаки прямої або непрямої підтримки бюджетних витрат. Крім того, Національному банку рекомендується утримуватися від здійснення операцій з купівлі державних цінних паперів, а також встановити параметри по верхній межі обсягу державних цінних паперів у портфелі Національного банку України", - повідомив глава Ради регулятора Богдан Данилишин на своїй Facebook-сторінці.

Данилишин зазначив, що Рада НБУ також доручила правлінню на 1 жовтня 2018 року розробити методологію розрахунку і встановлення параметрів верхньої межі обсягу державних цінних паперів у портфелі НБУ.

За його словами, затверджена стратегія монетарної політики НБУ визначає основні цілі, принципи та інструменти монетарної політики регулятора та напрямки їх еволюції. Згідно зі стратегією, Національний банк спільно з урядом буде концентрувати зусилля на створенні макроекономічних умов для низької і стабільної інфляції.

Крім того, буде підтримуватися тісна взаємодія Національного банку з урядом в питаннях узгодження монетарної та фіскальної політики, в тому числі в частині впливу на стан грошово-кредитного ринку, випуску внутрішніх зобов'язань і здійснення бюджетних витрат, а також активна співпраця в питаннях забезпечення стійкості фінансової системи.

"Взаємодія уряду з Національним банком буде відбуватися виключно за умови дотримання принципу незалежності останнього. НБУ буде дотримуватися свого зобов'язання уникати будь-яких форм фіскального домінування, в тому числі прямої або непрямої підтримки бюджетних витрат", - підкреслив Данилишин.

За його словами, таке зобов'язання виступає однією з головних передумов для зміцнення довіри до цілей монетарної політики.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції і розвитку вважає доцільним розподілити функції Національної комісії фінпослуг між Національним банком та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.