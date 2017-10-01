Нацбанк протестував новий вид валютних інтервенцій

На початку листопада 2016-го Нацбанк переглянув правила роботи міжбанку і вирішив проводити валютні інтервенції в новому форматі – за запитом кращого курсу.

Але з тих пір НБУ лише один раз намагався провести таку інтервенцію, пише Finclub.

"Національний банк проводив валютну інтервенцію у формі запиту щодо найкращого курсу один раз - 29 грудня 2016 року", - заявили в прес-службі НБУ.

Відзначається, що ця спроба не була результативною.

"НБУ вийшов на ринок для згладжування надмірних коливань курсу гривні протягом дня. Але ніякої угоди укладено не було, так як самого факту появи на ринку НБУ з пропозицією валюти виявилося достатньо для того, щоб волатильність ринкових котирувань зменшилася", - повідомили в НБУ.

В той же день, 29 грудня, НБУ провів звичайний аукціон серед усіх банків - продав банкам $59,1 млн при попиті $87,4 млн і обіцянці продати до $100 млн.

Згідно з постановою № 397, суть інтервенції за найкращим курсом проста: НБУ запитує ціну на купівлю та продаж іноземної валюти у 20 банків з найбільшими обсягами купівлі-продажу валюти за попередній квартал, після чого проводить валютні операції з банками, які запропонували найкращий курс.

1 листопада НБУ вибрав 20 банків для таких інтервенцій в IV кварталі 2016 року. На початку 2017 року НБУ змінив критерії і змінив список топ-20 банків. У порівнянні зі списком банків на IV квартал 2016 року, у новому списку відсутні Банк 3/4, Альянс, Глобус, Платинум Банк. Але з'явилися ВТБ Банк, ІНГ Банк Україна, Прокредит Банк, Укргазбанк. Втримали позиції: Альфа-банк, Банк інвестицій та заощаджень Діамантбанк Креді Агріколь Банк, ОТП Банк, Ощадбанк, ПриватБанк, банк Південний, Промінвестбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Ощадбанк, Сітібанк, Укрексімбанк, УкрСиббанк, Укрсоцбанк.

Нагадаємо, Національний банк знизив офіційний курс національної валюти по відношенню до долара на 10 січня до 27,02 гривні за долар.