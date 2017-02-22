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Нацбанк провів новий раунд валютної лібералізації

Регулятор також надав банкам можливість купувати для клієнтів іноземну валюту без урахування накопиченої на їхніх рахунках валюти
Національний банк оголосив про продовження поступового пом'якшення тимчасових валютних обмежень.
Нацбанк провів новий раунд валютної лібералізації Фото: zn.ua

"Національний банк звільнив від обов'язкового продажу надходження в іноземній валюті від нерезидентів, якщо ця валюта надходить як грошове забезпечення (гарантійний внесок, застава, завдаток, депозит, гарантія) участі в аукціонах, торгах або тендерах, що проводяться резидентами", - повідомляє прес-центр НБУ.

Регулятор також надав банкам можливість купувати для клієнтів іноземну валюту без урахування накопиченої на їхніх рахунках валюти, яка надійшла від нерезидента як грошове забезпечення для участі в торгах, тендерах чи аукціонах.

"Обидва кроки будуть сприяти збільшенню продажу продукції українського виробництва покупцям-нерезидентам. Адже вони полегшать проведення закупівель не тільки в державних, але і у всіх суб'єктів господарської діяльності", - йдеться в повідомленні.

Національний банк також дозволив банкам купувати іноземну валюту для клієнтів, якщо сума залишку на рахунку клієнта не перевищує 100 тис. доларів США. Досі для купівлі іноземної валюти клієнт мав мати суму залишку на рахунку меншу від 25 тис. доларів США (в еквіваленті).

Ці поправки передбачені постановою НБУ від 22 лютого №13 "Про внесення змін до постанови НБУ від 13 грудня 2016 № 410". Документ набуде чинності 23 лютого.

У НБУ вважають, що ці заходи не будуть дестабілізувати ситуацію на міжбанківському валютному ринку.

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22 02 2017 21:28
ТЕГИ: НБУ, валюта
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