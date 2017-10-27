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Нацбанк: Причинами інфляції є "мінімалка 3200" і зростання пенсій

У Нацбанку зазначають, що ріст зарплат мав удвічі більший тиск на інфляцію, ніж очікувалося
Підвищення з 2017 року мінімальної заробітної плати додало 2-2,5 процентних пункти до інфляції поточного року, тоді як підвищення пенсій з жовтня додасть ще 0,3-0,6 п.п.
Нацбанк: Причинами інфляції є "мінімалка 3200" і зростання пенсій Фото: з вільних джерел

У січні Національний банк погіршив прогноз інфляції з 8% до 9,1% через ріст мінімальної зарплати до 3 200 гривень. Про це "Українським Новинам" повідомила прес-служба НБУ.

"За нашими фінальними оцінками, подвоєння мінімальної заробітної плати додало біля 2-2,5 п.п. до показника інфляції у 2017 році. Найбільш відчутний вплив підвищення мінімальної зарплати відбувся через підвищення собівартості послуг. Це пов'язане з тим, що в дійсності роботодавці не стільки підвищували "справжні" заробітні плати, скільки виводили їх з тіні", - сказали у Нацбанку.

"Водночас вплив подвоєння мінімальної заробітної плати було незначним на інфляцію з боку споживчого попиту. Однак, загалом, високі темпи росту заробітної плати (за останнім даними, у серпні ріст середньої номінальної зарплати в річному вимірі становив 37%, реальної - 17%) сприяли прискоренню приватного споживання", - повідомили в НБУ.

Крім того, проведена пенсійна реформа також буде стимулювати приватне споживання й формувати додатковий інфляційний тиск.

Нацбанк вважає, що такий ефект буде незначним, оскільки ефекти на бюджет від збільшення видатків на пенсії будуть компенсовані за іншими статтями (дефіцит бюджету зберігається менш ніж 2,5% ВВП у 2017 і 2018 роках).

"Хоча відповідний ріст середніх пенсій припадає на IV квартал 2017 року, очікуване підвищення споживчого попиту внаслідок цього буде мати ефект уже у 2018 році. За оцінками НБУ, підвищення пенсій призведе до помірного тиску на рівень споживчих цін (додатково 0.3-0.6 п.п. у літню споживчу інфляцію у 2018 році)", - прокоментував Національний банк.

У НБУ не уточнили, який тиск матиме підвищення мінімальної зарплати із 2018 року до 3 723 гривень на інфляцію, зазначивши, що новий інфляційний прогноз (7,3%) уже враховує цей показник.

"Втім, ми розглядаємо питання підвищення соціальних стандартів у комплексі. Зокрема, нами враховане підвищення пенсій. Разом з тим, у разі підвищення соціальних стандартів з темпом, що не збігатиметься з ростом продуктивності економіки, можуть виникнути додаткові інфляційні ризики. Це вимагатиме від НБУ проведення більше твердої монетарної політики для досягнення встановлених інфляційних цілей", - додали в Нацбанку.

Нагадаємо, що з 27 жовтня НБУ підвищив облікову ставку з 12,5% до 13,5%.

Це стало необхідним заходом у відповідь на прискорення інфляції у вересні до 16,4% у річному вимірі.

Крім того, НБУ погіршив прогноз інфляції цього року з 9,1% до 12,2%, а у 2018 році з 6% до 7,3%.

Відзначимо, що міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує, що в Україні ВВП на душу населення залишатиметься найменшим серед країн СНД в 2017-2018 роках.

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