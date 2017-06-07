Нацбанк, "ПриватБанк" і Фонд гарантування програли суд "Динамо"

27 червня Київський апеляційний адмінсуд відмовився задовольнити апеляційні скарги НБУ, Фонду гарантування та "ПриватБанку" на постанову Окружного адмінсуду м. Києва від 20.03.2017, якою в свою чергу частково було задоволено позов ТОВ "Футбольний клуб "Динамо" Київ".

Київський апеляційний адмінсуд у своїй постанові серед іншого дійшов висновку, що "жодних матеріалів банківського нагляду, що стали підставою для прийняття рішення про визначення ТОВ "ФК "Динамо" Київ" пов`язаною з ПАТ "КБ "Приватбанк" особою, Національним банком України не було подано, повідомляє Finbalance.

- визнано протиправним і скасовано рішення Комісії НБУ з питань визначення пов`язаних з банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами від 13.12.2016 року №105 в частині визнання ТОВ "ФК "Динамо" Київ" пов`язаною з "Приватбанком" особою;

- визнано протиправним та скасовано наказ тимчасового адміністратора Приватбанку від 20.12.2016 року №22 "Про заборону видаткових операцій з рахунків пов`язаних осіб" в частині, що стосується ТОВ "ФК "Динамо" Київ" щодо заборони будь-яких видаткових операцій (безготівкових та готівкових) у Приватбанку, та блокування рахунків ТОВ "ФК "Динамо" Київ".

Київський апеляційний адмінсуд також констатував, що, як підкреслив суд першої інстанції, НБУ не надав суду доказів, які б підтверджували, що операції ФК "Динамо" Київ з "ПриватБанком" є економічно необґрунтованими.

Окружний адміністративний суд м. Києва вірно підкреслив, що пов`язаність ТОВ "ФК "Динамо" Київ" із ПАТ КБ "ПриватБанк" за характером взаємовідносин документально не підтверджується.

Нагадаємо, що київське "Динамо" наполягає, що НБУ розповсюджує неправдиву інформацію стосовно клубу, навмисно маніпулюючи громадською думкою.