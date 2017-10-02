Нацбанк приватизує незавершений оздоровчий комплекс "Прикарпаття"
Про це стало відомо під час засідання комісії Івано-Франківської облради з питань розвитку промисловості будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-комунального господарства. Депутатів повідомили про це листом, а вони взяли до відома цю інформацію, пише місцеве видання "Галицький кореспондент".
Видання нагадує, що раніше, Нацбанк пропонував передати оздоровчий комплекс "Прикарпаття", що в Яремче, на баланс місцевої влади. Втім депутати довго вагались.
Наразі будівля готова на 90%, а відтак кошти на завершення будівництва доведеться шукати на місцевому рівні.
Станом на 2013 рік сума необхідна для проведення будівництва складала 7,5 млн грн, натомість вона виросла до більш ніж 20 млн грн, у зв’язку з девальвацією гривні. Окрім цього, депутати підрахували, що для утримування комплексу щорічно потрібно виділяти по 3 млн грн. Сам оздоровчий комплекс будують з 2010 року.
Нагадаємо, раніше Валерія Гонтарева заявляла, що Національний банк має намір позбутися усіх невластивих центральному банку функцій, а також непрофільних активів, серед яких, зокрема, і згаданий оздоровчий комплекс.
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