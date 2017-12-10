Нацбанк скасував печатки для низки документів
Клієнти уповноважених банків, які хочуть здійснити валютну операцію, зможуть не засвідчувати печатками документи, що подаються для проведення цих операцій.
Також не потрібно посвідчення печатками документів, що подаються в НБУ. Про це повідомила прес-служба регулятора.
У ряді випадків знята вимога нотаріального завірення для оригіналів або копій документів, що стосуються проведення валютних операцій.
Втім, нотаріальне узгодження перекладу договорів та інших документів, що подаються банками і їх клієнтами в НБУ, залишається обов'язковим.
Як зазначається, вищезгадані заходи забезпечать виконання НБУ вимог оновленого законодавства, а також сприятимуть спрощенню умов ведення поточної діяльності банками та бізнесом.
Зміни набувають чинності 13 жовтня 2017 року.
Нагадаємо, 19 липня в Україні набрав чинності закон № 1982 VIII про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями.Таким чином, для бізнесу скасовується обов'язкове використання печаток на документах.
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