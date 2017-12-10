Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Нацбанк скасував печатки для низки документів

У ряді випадків знята вимога нотаріального завірення для оригіналів або копій документів, що стосуються проведення валютних операцій
Національний банк України (НБУ) прибрав вимогу печатки і нотаріального посвідчення для низки документів.
Нацбанк скасував печатки для низки документів Фото: shablonyblankov.ru

Клієнти уповноважених банків, які хочуть здійснити валютну операцію, зможуть не засвідчувати печатками документи, що подаються для проведення цих операцій.

Також не потрібно посвідчення печатками документів, що подаються в НБУ. Про це повідомила прес-служба регулятора.

У ряді випадків знята вимога нотаріального завірення для оригіналів або копій документів, що стосуються проведення валютних операцій.

Втім, нотаріальне узгодження перекладу договорів та інших документів, що подаються банками і їх клієнтами в НБУ, залишається обов'язковим.

Як зазначається, вищезгадані заходи забезпечать виконання НБУ вимог оновленого законодавства, а також сприятимуть спрощенню умов ведення поточної діяльності банками та бізнесом.

Зміни набувають чинності 13 жовтня 2017 року.

Нагадаємо, 19 липня в Україні набрав чинності закон № 1982 VIII про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями.Таким чином, для бізнесу скасовується обов'язкове використання печаток на документах.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 10 2017 17:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Реформа медицини: хто заплатить за лікування українців

Реформа медицини: хто заплатить за лікування українців

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.