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Нацбанк спростив процедуру проведення валютних операцій

Клієнтам банків не потрібно чекати дозволу НБУ на проведення зазначених валютних операцій
Національний банк спростив процедуру проведення операцій клієнтів банків з купівлі іноземної валюти, перерахування коштів за межі України на користь нерезидентів та змінив порядок контролю з метою попередження ризикових валютних операцій на банківському ринку.
Нацбанк спростив процедуру проведення валютних операцій Фото: zn.ua

Зокрема, клієнтам банків не потрібно чекати дозволу НБУ на проведення зазначених валютних операцій. Уповноважені банки інформуватимуть Нацбанк про такі операції клієнтів після їх проведення.

Про це йдеться у постанові НБУ №15 від 28 лютого.

"В разі виникнення у НБУ сумнівів у законності операцій, до банку може бути направлена вимога, якою НБУ, зокрема, може призупинити здійснення окремих валютних операцій клієнтів. Відновити проведення таких операцій банк зможе лише після отримання окремого повідомлення від НБУ", - повідомляє регулятор.

Крім того, якщо клієнт, валютні операції якого визвали сумніви у НБУ, перейшов на обслуговування до іншої банківської установи, уповноважений банк зобов’язаний повідомити про це НБУ.

"Банк, у якому клієнт відкриває поточні рахунки, має право звернутися до попередніх обслуговуючих банків за інформацією, яка отримана від НБУ та стосується сумнівних операцій клієнтів", - йдеться у повідомленні.

Постанова набирає чинності з 22 березня 2017 року.

Раніше Нацбанк переглянув підходи до ліцензування операцій фізичних осіб з розміщення коштів на закордонних рахунках та здійснення інвестицій за межі України.

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01 03 2017 20:37
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