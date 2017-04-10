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Нацбанк суттєво знизив офіційний курс гривні

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,59 гривні за євро
Національний банк України знизив офіційний курс гривні до долара на 5 жовтня на 10 копійок та встановив його на рівні 26,8 гривні за долар.
Нацбанк суттєво знизив офіційний курс гривні Фото: epravda.com.ua

Про це йдеться в даних регулятора. Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,59 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,6396 гривні.

Нагадаємо, що в державному бюджеті на 2018 рік закладено курс 30 грн/дол. Водночас у Мінфіні пояснили, що закладений у бюджет курс 30 грн/дол. є технічним показником і використовується для попередніх розрахунків.

Національний банк України очікує помірної волатильності обмінного курсу гривні цієї осені, оскільки традиційні осінні фактори вже відіграють значно меншу роль на валютному ринку.

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04 10 2017 21:51
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