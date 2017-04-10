Нацбанк суттєво знизив офіційний курс гривні

Про це йдеться в даних регулятора. Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,59 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,6396 гривні.

Нагадаємо, що в державному бюджеті на 2018 рік закладено курс 30 грн/дол. Водночас у Мінфіні пояснили, що закладений у бюджет курс 30 грн/дол. є технічним показником і використовується для попередніх розрахунків.

Національний банк України очікує помірної волатильності обмінного курсу гривні цієї осені, оскільки традиційні осінні фактори вже відіграють значно меншу роль на валютному ринку.