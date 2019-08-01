Нацбанк: Українці зможуть купувати валюту онлайн з лютого

Ліміт - 150 тисяч гривень на день

В рамках валютної лібералізації українцям дозволять купувати та продавати валюту через інтернет-банкінг з 7 лютого 2019 року.

Купити чи продати валюту без відвідин банківської каси можна буде в межах ліміту - еквівалент 150 тисяч гривень на день, повідомили у Національному банку України.

Водночас, в Нацбанку зазначають, що планують дозволити купівлю валюти не лише у банківських додатках та інтернет-банкінгу, але й через інтернет-сайти та додатки небанківських фінансових установ. Проте для цього необхідно, щоб парламент ухвалив закон про "спліт", яким передбачено розширення повноважень Нацбанку.

Також, українці зможуть купити і продати іноземну валюту не тільки в банках чи обмінних пунктах небанківських фінансових установ, а й у поштових відділеннях.

Додамо, в Україні з 1 січня 2019 року набули чинності нові правила валютно-обмінних операцій, згідно із якими можна продавати та купувати валюту в банкоматах і терміналах.