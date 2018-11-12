Нацбанк України погодив порядок безвиїзного нагляду з рівнем ризику банків

Національний банк України (НБУ) визначив порядок здійснення безвиїзного банківського нагляду з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

Згідно з новим порядком, НБУ здійснюватиме поточний моніторинг та аналіз фінансового стану банків на підставі оцінки рівня їх ризиків, і якості управління такими ризиками, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відповідна ініціатива міститься в положенні "Про здійснення НБУ безвиїзного банківського нагляду", затвердженому постановою правління №135 від 6 грудня 2018 року. Положення розроблено з урахуванням європейських документів з питань нагляду за діяльністю кредитних організацій та на виконання Комплексної програми розвитку фінансового сектора до 2020 року. Документ набуває чинності 12 лютого 2019 року.

Регулятор також ввів новий інструмент безвиїзного банківського нагляду - камеральні (невиїзні) перевірки банків та визначив підстави і порядок їх проведення. Зокрема, камеральна перевірка банку при здійсненні безвиїзного банківського нагляду буде проводитися з метою з'ясування або підтвердження факту дотримання чи недотримання вимог банківського законодавства, нормативно-правових актів та встановлених центробанком вимог, обмежень до діяльності, встановлених значень економічних нормативів і лімітів відкритої валютної позиції. Підставою для такої перевірки може також послужити необхідність перевірки оцінки кредитного ризику за активними операціями, наявності відображення в бухгалтерському обліку та звітності операцій інформації про пов'язаних осіб та операціях з ними; необхідність підтвердження або спростування наявності ознак здійснення банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників або інших кредиторів.

Окрім того, НБУ визначив порядок введення особливого режиму контролю і призначення куратора банку, який встановлений в положенні "Про застосування НБУ заходів впливу", затвердженому постановою правління №346 від 17 серпня 2012 року.

Нагадаємо, що Україна у 2019-2020 роках має виплатити за зовнішнім держборгом близько 12 млрд доларів, включаючи процентні платежі.