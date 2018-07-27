Нацбанк: від початку року до України переказали $1,2 млрд через платіжні системи

З України за допомогою небанківських платіжних систем переказали 140 мільйонів доларів

Через платіжні системи небанківських фінансових установ від початку 2018 року до України переказали близько 1,2 мільярда доларів.

Водночас, там не повідомляють про обсяги переказів через банківські платіжні системи та банківські рахунки, а також поштові перекази.

Там також додали, що підтримують законодавчі зміни щодо спрощення ринку платіжних систем, які б дозволили вдосконалити діяльність з переказу коштів як всередині України, так і за кордон, повідомили у Нацбанку.

Нагадаємо, упродовж 2017 року резиденти і нерезиденти переказали в Україну коштів на суму 2 мільярди 378 мільйонів доларів.