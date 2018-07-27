БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЧерез платіжні системи небанківських фінансових установ від початку 2018 року до України переказали близько 1,2 мільярда доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нацбанк: від початку року до України переказали $1,2 млрд через платіжні системи
З України за допомогою небанківських платіжних систем переказали 140 мільйонів доларів
Фото: ltava.poltava.ua
Водночас, там не повідомляють про обсяги переказів через банківські платіжні системи та банківські рахунки, а також поштові перекази.
Там також додали, що підтримують законодавчі зміни щодо спрощення ринку платіжних систем, які б дозволили вдосконалити діяльність з переказу коштів як всередині України, так і за кордон, повідомили у Нацбанку.
Нагадаємо, упродовж 2017 року резиденти і нерезиденти переказали в Україну коштів на суму 2 мільярди 378 мільйонів доларів.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 07 2018 11:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії