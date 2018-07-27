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Нацбанк: від початку року до України переказали $1,2 млрд через платіжні системи

З України за допомогою небанківських платіжних систем переказали 140 мільйонів доларів
Через платіжні системи небанківських фінансових установ від початку 2018 року до України переказали близько 1,2 мільярда доларів.
Нацбанк: від початку року до України переказали $1,2 млрд через платіжні системи Фото: ltava.poltava.ua

Водночас, там не повідомляють про обсяги переказів через банківські платіжні системи та банківські рахунки, а також поштові перекази.

Там також додали, що підтримують законодавчі зміни щодо спрощення ринку платіжних систем, які б дозволили вдосконалити діяльність з переказу коштів як всередині України, так і за кордон, повідомили у Нацбанку.

Нагадаємо, упродовж 2017 року резиденти і нерезиденти переказали в Україну коштів на суму 2 мільярди 378 мільйонів доларів.

 
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27 07 2018 11:12
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