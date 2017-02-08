Нацбанк відніс банк "Гефест" до категорії неплатоспроможних
"ПАТ "КБ "Гефест" не забезпечило виконання вимог нормативно-правових актів Національного банку України в частині приведення розміру регулятивного капіталу до розміру не менш ніж 200 млн грн у термін до 11 липня 2017 року", - йдеться в повідомленні на сайті регулятора.
Розмір регулятивного капіталу ПАТ "КБ "Гефест "на 31 липня 2017 був менше однієї третини від мінімального рівня.
Враховуючи зазначене та відповідно до пункту 2 частини першої статті 76 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Національний банк України зобов'язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.
ПАТ "КБ "Гефест" було створено в кінці 2013 року. При цьому банк фактично не здійснював активної діяльності і станом на дату прийняття рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних не мав жодних зобов'язань перед клієнтами.
Раніше повідомлялося, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) звернувся з пропозицією до Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та початку процедури ліквідації ПАТ "Держзембанк".
Нагадаємо, найбільші українські банки-банкрути заборгували своїм вкладникам і державі 144 мільярди гривень.
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