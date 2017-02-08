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Нацбанк відніс банк "Гефест" до категорії неплатоспроможних

Розмір регулятивного капіталу ПАТ "КБ "Гефест" був менше однієї третини від мінімального рівня
Правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення віднести Публічне акціонерне товариство "КБ "Гефест" (далі - ПАТ "КБ "Гефест") до категорії неплатоспроможних.
Нацбанк відніс банк "Гефест" до категорії неплатоспроможних Фото:www.capital.ua

"ПАТ "КБ "Гефест" не забезпечило виконання вимог нормативно-правових актів Національного банку України в частині приведення розміру регулятивного капіталу до розміру не менш ніж 200 млн грн у термін до 11 липня 2017 року", - йдеться в повідомленні на сайті регулятора.

Розмір регулятивного капіталу ПАТ "КБ "Гефест "на 31 липня 2017 був менше однієї третини від мінімального рівня.

Враховуючи зазначене та відповідно до пункту 2 частини першої статті 76 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Національний банк України зобов'язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

ПАТ "КБ "Гефест" було створено в кінці 2013 року. При цьому банк фактично не здійснював активної діяльності і станом на дату прийняття рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних не мав жодних зобов'язань перед клієнтами.

Раніше повідомлялося, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) звернувся з пропозицією до Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та початку процедури ліквідації ПАТ "Держзембанк".

Нагадаємо, найбільші українські банки-банкрути заборгували своїм вкладникам і державі 144 мільярди гривень.

 
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02 08 2017 10:58
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