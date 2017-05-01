Нацбанк викупить $100 млн, щоб запобігти надмірним коливанням обмінного курсу гривні

Національний банк України 5 січня проведе аукціон купівлі валюти обсягом до 100 млн доларів.

Це буде зроблено, щоб запобігти надмірним коливанням обмінного курсу гривні й одночасно поповнити міжнародні резерви, повідомляють в НБУ.

У НБУ інформують, що цього тижня на міжбанківському валютному ринку спостерігається тимчасова надлишкова пропозиція іноземної валюти, яка сформувалася в результаті збігу новорічних вихідних в Україні з робочими днями у США та Європі.

Протягом цих днів валютна виручка продовжувала надходити через кореспондентські рахунки українських банків у США та Європі і накопичувалася для продажу в перші післясвяткові робочі дні. Як наслідок, пропозиція валюти цього тижня переважає попит.

Нагадаємо, що раніше Національний банк України планував придбати на аукціоні до $50 млн.