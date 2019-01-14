Нацбанк випустив монету, присвячену століттю об’єднання УНР та ЗУНР

Національний банк України випустив колекційну монету, присвячену сотій річниці проголошення Акту злуки, який проголосив про злиття Української народної республіки та Західноукраїнської народної республіки в єдину державу.

Відповідну монету, номіналом 5 гривень, введуть в обіг 17 січня. Зазначається, що загальний тираж монет складає 40 тисяч штук, повідомляє "Громадське".

Монета виготовлена з нейзильберу. Її маса складає 16,54 грама.



Фото:НБУ

На Аверсі монети зображено напис "УНР ЗУНР", а також герб України та зазначено номінал монети у 5 гривень. На реверсі монети - фрагмент з Акту злуки, а також герби Львова та Києва.

Нагадаємо, що Національний банк 14 листопада ввів в обіг срібні монети до сторіччя Національної академії наук.