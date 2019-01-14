НОВИНИНаціональний банк України випустив колекційну монету, присвячену сотій річниці проголошення Акту злуки, який проголосив про злиття Української народної республіки та Західноукраїнської народної республіки в єдину державу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нацбанк випустив монету, присвячену століттю об’єднання УНР та ЗУНР
Відповідну монету, номіналом 5 гривень, введуть в обіг 17 січня
Фото: forbes.ua
Відповідну монету, номіналом 5 гривень, введуть в обіг 17 січня. Зазначається, що загальний тираж монет складає 40 тисяч штук, повідомляє "Громадське".
Монета виготовлена з нейзильберу. Її маса складає 16,54 грама.
Фото:НБУ
На Аверсі монети зображено напис "УНР ЗУНР", а також герб України та зазначено номінал монети у 5 гривень. На реверсі монети - фрагмент з Акту злуки, а також герби Львова та Києва.
Нагадаємо, що Національний банк 14 листопада ввів в обіг срібні монети до сторіччя Національної академії наук.
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14 01 2019 17:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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