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Нацбанк випустив монету, присвячену століттю об’єднання УНР та ЗУНР

Відповідну монету, номіналом 5 гривень, введуть в обіг 17 січня
Національний банк України випустив колекційну монету, присвячену сотій річниці проголошення Акту злуки, який проголосив про злиття Української народної республіки та Західноукраїнської народної республіки в єдину державу.
Нацбанк випустив монету, присвячену століттю об’єднання УНР та ЗУНР Фото: forbes.ua

Відповідну монету, номіналом 5 гривень, введуть в обіг 17 січня. Зазначається, що загальний тираж монет складає 40 тисяч штук, повідомляє "Громадське".

Монета виготовлена з нейзильберу. Її маса складає 16,54 грама.


Фото:НБУ

На Аверсі монети зображено напис "УНР ЗУНР", а також герб України та зазначено номінал монети у 5 гривень. На реверсі монети - фрагмент з Акту злуки, а також герби Львова та Києва.

Нагадаємо, що Національний банк 14 листопада ввів в обіг срібні монети до сторіччя Національної академії наук.

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14 01 2019 17:41
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