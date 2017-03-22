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Нацбанк за рішенням РНБО вводить санкції проти дочок російських банків
Санкції спрямовані на захист інтересів клієнтів, які обслуговуються в зазначених банках
Фото: з вільних джерел
Санкції спрямовані на захист інтересів клієнтів, які обслуговуються в зазначених банках, і роблять неможливим виведення капіталів з України.
Про це йдеться в постанові регулятора.
Нагадаємо, що сумарні зобов'язання російських банків перед фізичними та юридичними особами в Україні становлять 36 мільярдів гривень.
15 березня Національний банк України на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України підготував проект санкцій проти "Сбербанку", "ПромінвестБанку", ВТБ, БМ Банку та VS Банку.
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