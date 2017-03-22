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Нацбанк за рішенням РНБО вводить санкції проти дочок російських банків

Санкції спрямовані на захист інтересів клієнтів, які обслуговуються в зазначених банках
Національний банк України за рішенням РНБО вводить санкції проти дочок російських банків.
Нацбанк за рішенням РНБО вводить санкції проти дочок російських банків Фото: з вільних джерел

Санкції спрямовані на захист інтересів клієнтів, які обслуговуються в зазначених банках, і роблять неможливим виведення капіталів з України.

Про це йдеться в постанові регулятора.

Нагадаємо, що сумарні зобов'язання російських банків перед фізичними та юридичними особами в Україні становлять 36 мільярдів гривень.

15 березня Національний банк України на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України підготував проект санкцій проти "Сбербанку", "ПромінвестБанку", ВТБ, БМ Банку та VS Банку.

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22 03 2017 20:35
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