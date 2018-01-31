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Нацбанк забрав валютні ліцензії відразу у трьох компаній

НБУ анулював ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
Національний банк анулював генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій у "Першої фондової брокерської компанії", фондовій біржі "Універсальна" та "Таргет Трейд".
Нацбанк забрав валютні ліцензії відразу у трьох компаній Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Перша фондова брокерська компанія звернулася до регулятора для відкликання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій з власної ініціативи.

Ліцензії, видані фондовій біржі Універсальній та Таргет Трейд на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, анулювала Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Нагадаємо, Національний банк відкликав генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у ТОВ "Фінансова компанія Абсолют Фінанс".

Національний банк України не бачить підстав для застосування жорстких валютних обмежень, подібних до тих, що були введені в 2015 році, коли курс гривні досяг рівня 30 грн./дол.

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31 01 2018 22:31
ТЕГИ: НБУ, валюта
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