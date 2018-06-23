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Нацбанк заявляє про готовність виготовляти гроші для інших країн

Водночас основним пріоритетом для Банкнотно-монетного двору, як наголошують у НБУ, є виробництво національної валюти, банкнотного паперу для неї та вітчизняних цінних паперів
Голова Національного банку України Яків Смолій та президент компанії Crane Currency Аннемарі Уотсон 22 червня 2018 року підписали Договір про співпрацю у галузі виготовлення грошових знаків.
Нацбанк заявляє про готовність виготовляти гроші для інших країн Фото: gettyimages.com

Як повідомляють у Нацбанку, документ повинен врегулювати ділові відносини між НБУ та компанією Crane Currency, що дає змогу виконувати іноземні замовлення на виробничих потужностях українського Банкнотно-монетного двору.

"Національний банк пишається тим, що такий потужний, глобальний виробник банкнотного паперу, банкнот та технологій захисту грошей, як компанія Crane Currency, зацікавлений у співпраці з нами. Наш Банкнотно-монетний двір має повний цикл виготовлення грошей, від розроблення дизайну до виробництва захищеного паперу та, власне, друку банкнот. У кооперації з Crane Currency ми готові запропонувати увесь свій досвід та виробничі потужності для виготовлення грошових знаків на замовлення інших країн", – зазначає голова Національного банку України Яків Смолій.

Водночас основним пріоритетом для Банкнотно-монетного двору, як наголошують у НБУ, є виробництво національної валюти, банкнотного паперу для неї та вітчизняних цінних паперів.

За даними Нацбанку, річна потужність виробництва становить 1,8 млрд банкнот (як для внутрішніх, так і для зовнішніх замовлень), 1,2 млрд обігових монет, близько 1 млн пам'ятних монет із дорогоцінних та недорогоцінних металів, 3 500 тонн банкнотного та захищеного паперу, а також близько 200 тис. державних нагород (орденів, медалей, нагрудних знаків до почесних звань України, нагрудних знаків лауреатів державних премій України).


Фото: bank.gov.ua


Фото: bank.gov.ua

Нагадаємо, в четвер, 21 червня, Верховна Рада ухвалила закон "Про валюту".

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23 06 2018 20:58
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