Нацбанк заявляє про готовність виготовляти гроші для інших країн
Як повідомляють у Нацбанку, документ повинен врегулювати ділові відносини між НБУ та компанією Crane Currency, що дає змогу виконувати іноземні замовлення на виробничих потужностях українського Банкнотно-монетного двору.
"Національний банк пишається тим, що такий потужний, глобальний виробник банкнотного паперу, банкнот та технологій захисту грошей, як компанія Crane Currency, зацікавлений у співпраці з нами. Наш Банкнотно-монетний двір має повний цикл виготовлення грошей, від розроблення дизайну до виробництва захищеного паперу та, власне, друку банкнот. У кооперації з Crane Currency ми готові запропонувати увесь свій досвід та виробничі потужності для виготовлення грошових знаків на замовлення інших країн", – зазначає голова Національного банку України Яків Смолій.
Водночас основним пріоритетом для Банкнотно-монетного двору, як наголошують у НБУ, є виробництво національної валюти, банкнотного паперу для неї та вітчизняних цінних паперів.
За даними Нацбанку, річна потужність виробництва становить 1,8 млрд банкнот (як для внутрішніх, так і для зовнішніх замовлень), 1,2 млрд обігових монет, близько 1 млн пам'ятних монет із дорогоцінних та недорогоцінних металів, 3 500 тонн банкнотного та захищеного паперу, а також близько 200 тис. державних нагород (орденів, медалей, нагрудних знаків до почесних звань України, нагрудних знаків лауреатів державних премій України).
Фото: bank.gov.ua
Фото: bank.gov.ua
Нагадаємо, в четвер, 21 червня, Верховна Рада ухвалила закон "Про валюту".
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