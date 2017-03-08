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Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 12,5%
Наступне засідання правління НБУ з питань монетарної політики відбудеться 14 вересня 2017 року
Фото:112.ua
"Правління НБУ прийняло рішення залишити облікову ставку незмінною на рівні 12,5% річних", - йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті фінустанови.
Збереження облікової ставки на рівні 12,5% річних затверджено рішенням правління НБУ від 3 серпня 2017 №493-рш "Про розмір облікової ставки".
Також у прес-службі повідомили про те, що проведення стриманою монетарної політики зумовлено необхідністю нівелювати ризики для досягнення цілей з інфляції. Наступне засідання правління НБУ з питань монетарної політики відбудеться 14 вересня 2017 року.
Нагадаємо, Нацбанк знизив облікову ставку до 12,5% річних у травні. З квітня 2017 р.
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