Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 12,5%

Наступне засідання правління НБУ з питань монетарної політики відбудеться 14 вересня 2017 року

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 12,5% річних.

"Правління НБУ прийняло рішення залишити облікову ставку незмінною на рівні 12,5% річних", - йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті фінустанови.

Збереження облікової ставки на рівні 12,5% річних затверджено рішенням правління НБУ від 3 серпня 2017 №493-рш "Про розмір облікової ставки".

Також у прес-службі повідомили про те, що проведення стриманою монетарної політики зумовлено необхідністю нівелювати ризики для досягнення цілей з інфляції. Наступне засідання правління НБУ з питань монетарної політики відбудеться 14 вересня 2017 року.

Нагадаємо, Нацбанк знизив облікову ставку до 12,5% річних у травні. З квітня 2017 р.