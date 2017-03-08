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Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 12,5%

Наступне засідання правління НБУ з питань монетарної політики відбудеться 14 вересня 2017 року
Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 12,5% річних.
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 12,5% Фото:112.ua

"Правління НБУ прийняло рішення залишити облікову ставку незмінною на рівні 12,5% річних", - йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті фінустанови. 

Збереження облікової ставки на рівні 12,5% річних затверджено рішенням правління НБУ від 3 серпня 2017 №493-рш "Про розмір облікової ставки".

Також у прес-службі повідомили про те, що проведення стриманою монетарної політики зумовлено необхідністю нівелювати ризики для досягнення цілей з інфляції. Наступне засідання правління НБУ з питань монетарної політики відбудеться 14 вересня 2017 року.

Нагадаємо, Нацбанк знизив облікову ставку до 12,5% річних у травні. З квітня 2017 р.

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03 08 2017 14:32
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