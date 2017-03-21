Нацбанк зберіг прогноз інфляції 9,1% на 2017 рік
"Блокада торгівлі з ОРДЛО не матиме значного впливу на рівень споживчої інфляції в 2017-2018 роках Отже, Національний банк не очікує суттєвих змін у прогнозах інфляції (9,1% - в 2017 році і 6,0% - в 2018 році). Ефекти від зростання цін на продовольчі товари на світових товарних ринках буде компенсовано більш повільним зростанням адміністративно регульованих тарифів і зниженням тиску на ціни з боку сукупного попиту", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті НБУ.
Зазначимо, Національний банк України погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в 2017 році з 2,8% до 1,9% у зв'язку з тимчасовим припиненням переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі.
Раніше міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що втрати від блокади Донбасу можуть скласти до 2% ВВП.
Окрім того, глава НБУ Валерія Гонтарєва заявила, що блокада залізниці на Донбасі може сильно вповільнити зростання ВВП України і тиснутиме на курс гривні.
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