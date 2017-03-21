Нацбанк зберіг прогноз інфляції 9,1% на 2017 рік

У НБУ переконані, що тимчасове припинення переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі не вплине на зростання цін цього року

Національний банк України (НБУ) вирішив не переглядати прогноз інфляції на 2017 рік. У фінустанові переконані, що тимчасове припинення переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі не вплине на зростання цін нинішнього року.

"Блокада торгівлі з ОРДЛО не матиме значного впливу на рівень споживчої інфляції в 2017-2018 роках Отже, Національний банк не очікує суттєвих змін у прогнозах інфляції (9,1% - в 2017 році і 6,0% - в 2018 році). Ефекти від зростання цін на продовольчі товари на світових товарних ринках буде компенсовано більш повільним зростанням адміністративно регульованих тарифів і зниженням тиску на ціни з боку сукупного попиту", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті НБУ.

Зазначимо, Національний банк України погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в 2017 році з 2,8% до 1,9% у зв'язку з тимчасовим припиненням переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі.