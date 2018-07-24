Нацбанк змінив Положення про банківську таємницю
Як повідомили у прес-службі банку, документ привели у відповідність до статей 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". В ньому з'явилися такі нові слова, як "валютний нагляд", "заходи захисту", тощо.
"Змінені Правила дозволять банкам надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, при здійсненні валютного нагляду. У тому числі, в разі запровадження регулятором заходів захисту відповідно до Закону України "Про валюту і валютні операції". Зазначені зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 20.07.2018 № 82 "Про внесення змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці". Постанова набирає чинності одночасно з днем уведення в дію Закону України "Про валюту і валютні операції", – зазначили в НБУ.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії