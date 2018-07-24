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Нацбанк змінив Положення про банківську таємницю

Змінені Правила дозволяють банкам надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, при здійсненні валютного нагляду
Національний банк України змінив Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у зв'язку з набранням чинності Закону України "Про валюту і валютні операції".
Нацбанк змінив Положення про банківську таємницю Фото: lb.ua

Як повідомили у прес-службі банку, документ привели у відповідність до статей 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". В ньому з'явилися такі нові слова, як "валютний нагляд", "заходи захисту", тощо.

"Змінені Правила дозволять банкам надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, при здійсненні валютного нагляду. У тому числі, в разі запровадження регулятором заходів захисту відповідно до Закону України "Про валюту і валютні операції". Зазначені зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 20.07.2018 № 82 "Про внесення змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці". Постанова набирає чинності одночасно з днем уведення в дію Закону України "Про валюту і валютні операції", – зазначили в НБУ.

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24 07 2018 21:57
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