БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНаціональний банк підвищив офіційний курс гривні по відношенню до долара на 9 копійок до 27,33 гривні за долар.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нацбанк знову зміцнив офіційний курс гривні
НБУ продовжує зміцнювати національну валюту
Фото: from-ua.com
Про це йдеться в повідомленні регулятора.
Так, на 24 січня офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,28 гривні за євро.
За 10 російських рублів дають 4,5934 гривні.
Як відомо, 23 січня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,25-27,31 гривні за долар.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Національний банк обіцяв стабілізувати ситуацію на валютному ринку, а коливання курсу гривні є сезонними.
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