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Нацбанк знову зміцнив офіційний курс гривні

НБУ продовжує зміцнювати національну валюту
Національний банк підвищив офіційний курс гривні по відношенню до долара на 9 копійок до 27,33 гривні за долар.
Нацбанк знову зміцнив офіційний курс гривні Фото: from-ua.com

Про це йдеться в повідомленні регулятора.

Так, на 24 січня офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,28 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,5934 гривні.

Як відомо, 23 січня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,25-27,31 гривні за долар.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Національний банк обіцяв стабілізувати ситуацію на валютному ринку, а коливання курсу гривні є сезонними.

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23 01 2017 23:14
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