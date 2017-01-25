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Нацбанк знову зміцнив офіційний курс гривні

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,22 гривні за євро
Національний банк України зміцнив офіційний курс гривні на 26 січня на 3 копійки до 27,2 за долар.
Нацбанк знову зміцнив офіційний курс гривні Фото: businessinsider.com.au

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,22 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,5999 гривні.

Як відомо, 25 січня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,21-27,24 гривні за долар.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Національний банк обіцяв стабілізувати ситуацію на валютному ринку, а коливання курсу гривні є сезонними.

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25 01 2017 20:52
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