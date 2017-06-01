БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНаціональний банк знизив офіційний курс національної валюти по відношенню до долара на 10 січня до 27,02 гривні за долар.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нацбанк знизив офіційний курс гривні до 27 за долар
Гривня продовжує падати
Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,61 гривні за євро.
Про це йдеться в повідомленні регулятора.
За 10 російських рублів дають 4,4547грівні.
Нагадаємо, 6 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,05-27,25 гривні за долар.
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