Нацбанк знизив офіційний курс гривні до 27 за долар Гривня продовжує падати

Національний банк знизив офіційний курс національної валюти по відношенню до долара на 10 січня до 27,02 гривні за долар.

Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,61 гривні за євро. Про це йдеться в повідомленні регулятора. За 10 російських рублів дають 4,4547грівні. Нагадаємо, 6 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,05-27,25 гривні за долар.

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