Ультиматум: "Нацдружини" попередили, що очистять табір ромів у Києві, якщо ті звідти не підуть, - ВІДЕО

Національні дружини заявляють, що очистять Голосіївський парк від ромів, які там стали табором, якщо ті самі не підуть упродовж 24 годин.

"Коли поліція не справляється, Національні Дружини беруть ситуацію під свій контроль. Даємо вам 24 години, щоб залишити територію, прибравши за собою сміття, інакше ми оголошуємо "толоку" в Голосіївському парку", - повідомляється на Facebook-сторінці "Національних дружин".

"122 квартал Київського лісництва. Сторонні особи фактично захопили частину лісового кварталу. У лісі облаштовано кустарні помешкання, землянки, печі. Знищено ґрунтовий та рослинний покрив, територію навколо засмічено продуктами життєдіяльности та побутовими відходами. Працівників лісопарку на захоплену територію цигани не допускають, при цьому самовільно валять ліс, переважно дуби, та використовують їх як дрова для обігріву та приготування їжі", - написав у Facebook еколог Олександр Соколенко.



Фото: Олександр Соколенко



Фото: Олександр Соколенко

Він також додав, що поліція ігнорує звернення адміністрації НПП "Голосіївський" та КП "Святошинське ЛПГ".

"Офіційні звернення до поліції залишаються без результату. 6 червня під час перевірки 122 кварталу цигани напали на працівників служби державної охорони ПЗФ та активістів, які спробували потрапити на самозайняту територію, і закидали їх камінням, цеглою та іншими предметами. На виклик по лінії 102, який було продубльовано двічі, підтримки надано не було. Ба більше – поліція навіть не зателефонувала за фактом виклику", - написав Соколенко.

Він додав, що поки поліція не звертає уваги на проблему, ромське містечко розростається як гриби після дощу.

"На сьогодні зафіксовано облаштування двох нових таборів у сусідніх кварталах національного парку", - підсумував Соколенко.

Пізніше, керівник "Національного корпусу Київ" Сергій Філімонов повідомив "Українській правді", що роми 7 червня після розмови з представниками "Національних дружин" залишили парк.

""Національні дружини" були сьогодні у парку. Ми приїхали на прохання журналістів, які хотіли знімати там сюжет, і просили нас про захист, адже вчора там роми напали на комунальників і представників лісгоспу". Загалом нас було 19 осіб. Ми нічого не робили, просто спостерігали. До нас підішли роми і сказали: "Ви хочете, щоб ми пішли?", ми сказали: "Було б добре". Вони відповіли: "Добре, ми підемо, ми не хочемо ніяких сварок, і стали збирати речі", - розповів Філімонов.

Він додав, що 10 хв після їхнього приїзду на місце події приїхала місцева поліція і навіть автобус спецпризначенців.

"Станом на зараз (17:00) роми пішли. Наразі комунальники прибирають територію. "Національні дружини" забезпечуватимуть там порядок, бо комунальники бояться, що роми можуть повернутися", - сказав Філімонов.

На уточнююче запитання, чи будуть "Національні дружини" у парку у п’ятницю, він сказав: "Якщо прибирання сьогодні не завершиться, і буде така потреба, то так".

Він також додав, що вони реагуватимуть на всі подібні випадки, але запевнив, що вони робитимуть це не силовим способом, а шляхом діалогу і залучення соціальних служб, щоб "ці люди отримували необхідний соцзахист, медицину, а їх діти нормальну освіту".

Разом з тим, як видно з відео, нацдружинники прийшли у табір у балаклавах, з молотами та сокирами. Вони трощили намети у таборі ромів, говорячи, що "очищають ліс".

Нагадаємо, що ООН закликала владу України вжити невідкладних заходів для захисту громад ромів та інших меншин, які зазнають жорстоких нападів і утисків.

У МЗС України, в свою чергу, наголосили, що Україна виступає проти будь-яких проявів дискримінації.