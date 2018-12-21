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Нацгвардії та ДСНС передали нові вертольоти Airbus

На церемонію передачі техніки прибув президент Петро Порошенко
Національній гвардії України та Державній службі з надзвичайних ситуацій передали два нових французько-німецькі вертольоти Airbus Н-225.
Нацгвардії та ДСНС передали нові вертольоти Airbus Фото: president.gov.ua

Злітна вага кожного 11 тон, місткість - до 24 рятувальників або пасажир, зазначив Петро Порошенко.

Ці гелікоптери дозволять проводити рятувальні роботи в гірській місцевості та нести патрулювання в Азово-Чорноморському басейні, додав він.


Фото: president.gov.ua

"Де ми маємо бути готові до будь-яких інцидентів, для авіаційної розвідки. Але, в першу чергу завдання – боронити кордон, рятувати людей. Впевнений, що наші українські пілоти з честю справляться з цією місією" — сказав президент.

Наступним етапом співпраці з компанією Airbus буде використання бойових вертольотів для потреб ЗСУ, додав Порошенко.

Нагадаємо, Україна та Франція підписали контракт на придбання 55 гелікоптерів Airbus Helicopters для потреб ДержНС, Національної поліції, Нацгвардії та Прикордонної служби України.

Що цікаво, із 55 гелікоптерів компанії Airbus Helicopters, які придбало МВС, 21 вертоліт раніше був у вжитку, а решта 24 - є новими.

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21 12 2018 15:31
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