Нацгвардієць, який надав першу допомогу постраждалій від вибуху біля Кабміну, отримав медаль

Про це повідомили у прес-службі глави держави.

"Я вчора був приємно здивований вашими професійними діями під час злочину, який негідники, злочинці скоїли проти сім'ї героя України. Ви не розгубилися, взяли ситуацію під контроль і надали першу необхідну допомогу. І на моє тверде переконання, саме так має діяти український воїн", – сказав Порошенко.

Добровольський розповів президенту, що опинився на Грушевського, повертаючись з товаришами по службі до пункту постійної дислокації.

"Проїжджаючи Кабінет Міністрів, ми побачили, що з правого боку вулиці на пагорбі прогримів вибух. На наших очах, метрів за 15-20 попереду. Після вибуху жінка і чоловік упали", – сказав він.

Капітан Добровольський зупинив службовий автобус і разом з лейтенантом НГУ підбіг до постраждалих і надав їм першу медичну допомогу. За його наказом виставили оточення, викликали медиків і наряд патрульної поліції.

Нагадаємо, внаслідок вибуху в урядовому кварталі у центрі Києва постраждали родичі Героя України десантника-снайпера Валерія Чібінєєва – його дружина, теща і друг сім'ї. Двоє потерпілих перебувають у відділі політравм Київської клінічної лікарні №17.

Командир роти снайперів 79-ї миколаївської десантної бригади Валерій Чібінєєв отримав зірку Героя України у 2016 році під час військового параду в Києві до Дня Незалежності.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 15, ст. 115 ("Замах на умисне вбивство, вчинене у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб") Кримінального кодексу України. Поліція встановлює осіб, причетних до злочину.

Секретар РНБО Олександр Турчинов не виключив, що вибух був спланованим терактом.

Як писав iPress.ua, першими допомогу постраждалим від вибуху в Києві на вулиці Грушевського надали нацгвардійці, які після закінчення служби з охорони громадського порядку біля Адміністрації Президента їхали на автобусі в пункт постійної дислокації.