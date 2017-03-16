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Нацгвардія легалізувала роботу капеланів у своїх підрозділах

Робота капеланів вже здійснюється не на волонтерських засадах, а на штатних
Капелани різних конфесій можуть офіційно працювати в лавах Національної гвардії України
Нацгвардія легалізувала роботу капеланів у своїх підрозділах Фото: kapelanstvo.info

Про це на прес-конференції повідомив начальник служби з питань військового духовенства (капеланської служби) Головного управління Нацгвардії України Олександр Іздебський, повідомляє УНІАН.

"Робота капеланів вже здійснюється не на волонтерських засадах, не на громадських засадах, а на штатних посадах, які введені у військових частинах Національної гвардії України", - сказав він.

"На сьогодні священик, духівник - повноцінний співробітник Національної гвардії України. Сьогодні він має право, якщо військова частина виїжджає в зону проведення АТО, то військовий священик може виїхати разом із ними. Для нього виписується лист відрядження, він отримує кошти за свою роботу в час відрядження і працює в колективі, разом із військовослужбовцями. Він співпрацює паралельно з психологом", - пояснив Іздебський.

У Нацгвардії нагадали, що наказ про введення 44 посад священиків у НГУ був підписаний командувачем Національної гвардії від 15 лютого 2017 року.

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16 03 2017 23:56
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