В Енергодарі нацгвардійці перетворили виставу для дітей в криваву інсценізацію, - ФОТО, ВІДЕО
У рамках виступу спецпризначенці продемонстрували прийоми рукопашного бою та елементи ножового, повідомляє видання "Новости Донбасса".
Фото: facebook.com/Oleg-Demura
Фото: facebook.com/Oleg-Demura
Фото: facebook.com/Oleg-Demura
Фото: facebook.com/Oleg-Demura
Фото: facebook.com/Oleg-Demura
Фото: facebook.com/Oleg-Demura
Боєць, який здолав умовного противника в ножовому бою, на очах у дітей "перерізав горло" переможеному. В результаті цього на землю полилася червона рідина, яка імітує кров. Виступ зняли на відео (починаючи з 1:08:27).
Військова частина №3042 базується в Енергодарі і входить в Національну гвардію України. Представники НГУ не коментують виступ.
Користувачі YouTube негативно відгукнулися про те, що відбулося. Серед коментарів, зокрема, є такі: "Ви там в Енергодарі взагалі подуріли? Що ви показуєте дітям?", "Наскільки треба бути ідіотами, щоб таке свято, дитяче, світле, переповняти воєнщиною та імітацією з перерізанням горла", "У балаклаві перерізають горло. Та це ІДІЛ якийсь. Вражає, що все це демонструють на дитячому святі".
Фото: facebook.com/Oleg-Demura
Нагадаємо, 1 червня в Україні та світі відзначали День захисту дітей.
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