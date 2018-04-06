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В Енергодарі нацгвардійці перетворили виставу для дітей в криваву інсценізацію, - ФОТО, ВІДЕО

"Та це ІДІЛ якийсь"
1 червня в Енергодарі (Запорізька область) відбулася "вистава", присвячена Дню захисту дітей. У ній взяли участь бійці взводу спецпризначення військової частини №3042.
В Енергодарі нацгвардійці перетворили виставу для дітей в криваву інсценізацію, - ФОТО, ВІДЕО Фото: facebook.com/Oleg-Demura

У рамках виступу спецпризначенці продемонстрували прийоми рукопашного бою та елементи ножового, повідомляє видання "Новости Донбасса".


Фото: facebook.com/Oleg-Demura


Фото: facebook.com/Oleg-Demura


Фото: facebook.com/Oleg-Demura


Фото: facebook.com/Oleg-Demura


Фото: facebook.com/Oleg-Demura


Фото: facebook.com/Oleg-Demura

Боєць, який здолав умовного противника в ножовому бою, на очах у дітей "перерізав горло" переможеному. В результаті цього на землю полилася червона рідина, яка імітує кров. Виступ зняли на відео (починаючи з 1:08:27).

Військова частина №3042 базується в Енергодарі і входить в Національну гвардію України. Представники НГУ не коментують виступ.

Користувачі YouTube негативно відгукнулися про те, що відбулося. Серед коментарів, зокрема, є такі: "Ви там в Енергодарі взагалі подуріли? Що ви показуєте дітям?", "Наскільки треба бути ідіотами, щоб таке свято, дитяче, світле, переповняти воєнщиною та імітацією з перерізанням горла", "У балаклаві перерізають горло. Та це ІДІЛ якийсь. Вражає, що все це демонструють на дитячому святі".


Фото: facebook.com/Oleg-Demura

Нагадаємо, 1 червня в Україні та світі відзначали День захисту дітей.

 
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04 06 2018 11:55
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