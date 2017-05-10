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Націоналісти під парламентом повідомили, що готові штурмувати Раду

Після цього силовики фактично оточили активістів
Націоналісти під Верховною Радою готові штурмувати будівлю парламенту.
Націоналісти під парламентом повідомили, що готові штурмувати Раду Фото: Українська правда

Якщо поліція захоче розблокувати трибуну, то ми готові прориватися до будівлі ВР, - заявив керівник штабу партії "Національний корпус" Назар Кравченка, інформує кореспондент "Української правди".

Про це він повідомив і силовикам, які стояли перед парламентом.

Після цього силовики фактично оточили активістів, які перебувають на площі перед ВР, в кільце.

Фото: Українська правда

Нагадаємо, що президентський законопроект про реінтеграцію Донбасу зареєстрували у Верховній Раді 4 жовтня. Закон визнає підконтрольні "ДНР" і "ЛНР" території окупованими, закріплює прірорітетность Мінських домовленостей і перейменовує АТО, схвалення комітету отримав.

Відразу після цього з'явився і альтернативний законопроект, який ініціювала група депутатів на чолі з віце-спікером Оксаною Сироїд і іншими представниками парламентської фракції "Самопомочі".

Сьогодні вранці комітет з нацбезпеки розглянув обидва документи і рекомендував парламенту підтримати президентський варіант за основу.

Україна прийняла закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей восени 2014 року, але внесла в нього зміни навесні 2015 року, які так не дозволили йому почати діяти, - законом передбачено, що положення про особливий статус вступлять в силу після проведення в ОРДЛО демократичних виборів. При цьому термін дії закону обмежений трьома роками.

На площі перед Верховною Радою зібралися близько сотні активістів з прапорами "Свободи" та "Національного корпусу".

Охорону Верховної Ради посилено додатковими силами Нацгвардії та поліції.

 

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05 10 2017 18:15
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