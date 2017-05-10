Націоналісти під парламентом повідомили, що готові штурмувати Раду

Націоналісти під Верховною Радою готові штурмувати будівлю парламенту.

Якщо поліція захоче розблокувати трибуну, то ми готові прориватися до будівлі ВР, - заявив керівник штабу партії "Національний корпус" Назар Кравченка, інформує кореспондент "Української правди".

Про це він повідомив і силовикам, які стояли перед парламентом.

Після цього силовики фактично оточили активістів, які перебувають на площі перед ВР, в кільце.



Фото: Українська правда

Нагадаємо, що президентський законопроект про реінтеграцію Донбасу зареєстрували у Верховній Раді 4 жовтня. Закон визнає підконтрольні "ДНР" і "ЛНР" території окупованими, закріплює прірорітетность Мінських домовленостей і перейменовує АТО, схвалення комітету отримав.

Відразу після цього з'явився і альтернативний законопроект, який ініціювала група депутатів на чолі з віце-спікером Оксаною Сироїд і іншими представниками парламентської фракції "Самопомочі".

Сьогодні вранці комітет з нацбезпеки розглянув обидва документи і рекомендував парламенту підтримати президентський варіант за основу.

Україна прийняла закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей восени 2014 року, але внесла в нього зміни навесні 2015 року, які так не дозволили йому почати діяти, - законом передбачено, що положення про особливий статус вступлять в силу після проведення в ОРДЛО демократичних виборів. При цьому термін дії закону обмежений трьома роками.

На площі перед Верховною Радою зібралися близько сотні активістів з прапорами "Свободи" та "Національного корпусу".