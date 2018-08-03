Націоналісти планують блокувати вибори президента Росії в українських містах
Про це йдеться в спільній заяві ВО "Свобода", "Правого сектору" та "Національного корпусу".
У заяві підкреслюється, що РФ має намір відкрити виборчі дільниці у своїх дипломатичних представництвах у Києві, Харкові, Одесі та Львові.
"Українські націоналісти вважають це неприпустимим з позиції здорового глузду і моралі. Адже Кремль буде проводити так звані вибори президента на території анексованого Криму і окупованого Донбасу. Саме тому українські націоналісти завадять спокійному голосуванню за президента Московії на території України", - йдеться в спільній заяві.
Представники політсил мають намір для виконання поставлених цілей блокувати будівлі, а для учасників голосування - громадян РФ - влаштовувати "коридор ганьби".
Нагадаємо, вибори президента Росії призначені на 18 березня - четверту річницю незаконної анексії Криму. Участь у них візьмуть 8 кандидатів, зокрема чинний президент країни.
Зазначимо, Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з міністром закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні наголосив, що наміри керівництва Росії провести голосування на президентських виборах на території українського Криму суперечать міжнародному праву.
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