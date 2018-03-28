Націоналісти проведуть у Миколаєві акцію з вимогою відсторони Савченка

Об'єднання націоналістичних сил у четвер, 29 березня, в Миколаєві проведуть акцію з вимогою відсторонення від посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олексія Савченка на час розслідування кримінальної справи про загибель керівника Миколаївського міжнародного аеропорту Владислава Волошина.

"Губернатор Олексій Савченко мав бути відсторонений від посади. Це єдина вимога, яка зараз є на порядку денному... Ми говоримо про те, що ця людина скоїла негідні вчинки... Ми не звинувачуємо, але дайте можливість правосуддю реально подивитися на ситуацію", - сказав керівник центрального штабу партії "Національний корпус" Родіон Кудряшов на прес-конференції в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми говоримо про те, що організації, націоналістичні партії, активісти прийдуть блокувати обласну державну адміністрацію і вимагати відсторонення", - додав він.

За словами Кудряшова, акція матиме безстроковий характер, а "якщо не буде адекватного розуміння, то ми блокуватимемо адміністрацію, доки 2/3 депутатів не усунуть Савченко з посади".

Нагадаємо, поліція перевіряє версію про доведення до самогубства льотчика і ветерана АТО Владислава Волошина, який застрелився 18 березня у власній квартирі.

Після самогубства Волошина у ЗМІ було опубліковане його листування, в якому він ділився зі співрозмовником копією висновків перевірки Держаудитслужби, а також повідомляв, що Олексій Савченко продовжив йому контракт, хоча він хотів звільнитися. Волошин також написав, що його відвідують суїцидальні думки.

Заступник Волошина Аліна Коротич заявила, що чиновники Миколаївської ОДА змушували його підписувати акти виконаних робіт по ремонту аеропорту. Волошин не погоджувався підписувати такі акти, вважаючи їх незаконними - ремонтні роботи здійснювалися "фактично без проведення" тендера.

Савченко в коментарі по самогубству Волошина заявив, що у льотчика склалися напружені відносини з колишнім керівництвом аеропорту, яке побачило в ньому "конкурента". Також губернатор назвав "нісенітницею" розповіді про тендери як про можливу причину суїциду Волошина.

"Дехто взявся тиражувати телефонне листування Влада, як я зрозумів, з минулими керівниками аеропорту, які і натворили на підприємстві чортзна-що", - прокоментував Савченко скріншоти діалогу.