Націоналіст С14 поранив поліцейського ножем у Львові

Cпівробітник поліції отримав ножове поранення під час затримання двох юнаків у центрі Львова.

Співробітники поліції, які проводили відпрацювання Галицького району, побачили двох хлопців, які робили за допомогою трафарету та аерозольної фарби напис на стіні будинку. Побачивши поліцейських, юнаки спробували втекти, а під час затримання один із них ударив 33-річного капітана поліції ножем у груди, повідомляє в п'ятницю відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, інцидент стався близько 04:00 на вул. Ковжуна.

Зловмисників затримали, співробітника поліції доставили в лікарню.

"Загрози життю нашого співробітника немає, його стан стабільний... Зловмисників затримано, встановлено, що це 20-річні жителі Львова", - повідомив в.о. начальника головного управління Нацполіції у Львівській області Тарас Сабанюк.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела в поліції повідомляє, що затримані наносили напис "Хто замовив Катю Гандзюк?"

Один з лідерів С14 Євген Карась у Facebook повідомив, що хлопець, який поранив поліцейського, - представник цієї організації.

Він стверджує, що поліцейський не був у форменому одязі.

"Сьогодні вночі активісти С14 у Львові малювали трафаретні написи "Хто замовив Катю Гандзюк?». Під час нанесення чергового напису на паркані біля активістів різко зупинилися чотири автомобілі, і звідти вискочила група чоловіків. Вони відразу кинулися бити хлопців... На жодному з чотирьох автомобілів і на жодному з чоловіків не було символіки поліції. Під час нападу на активістів оперативники не вимагали "припиніть малювати», не кричали "поліція" і не зробили нічого, щоб ідентифікувати себе як представників закону", - стверджує Карась.

За його словами, на автомобілях і чоловіках, що виявилися співробітниками карного розшуку, не було поліцейської символіки.