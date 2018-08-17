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CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Націоналіст С14 поранив поліцейського ножем у Львові

Двоє хлопців наносили на стіну напис "Хто замовив Катю Гандзюк?"
Cпівробітник поліції отримав ножове поранення під час затримання двох юнаків у центрі Львова.
Націоналіст С14 поранив поліцейського ножем у Львові Фото: google.com

Співробітники поліції, які проводили відпрацювання Галицького району, побачили двох хлопців, які робили за допомогою трафарету та аерозольної фарби напис на стіні будинку. Побачивши поліцейських, юнаки спробували втекти, а під час затримання один із них ударив 33-річного капітана поліції ножем у груди, повідомляє в п'ятницю відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, інцидент стався близько 04:00 на вул. Ковжуна.

Зловмисників затримали, співробітника поліції доставили в лікарню.

"Загрози життю нашого співробітника немає, його стан стабільний... Зловмисників затримано, встановлено, що це 20-річні жителі Львова", - повідомив в.о. начальника головного управління Нацполіції у Львівській області Тарас Сабанюк. 

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела в поліції повідомляє, що затримані наносили напис "Хто замовив Катю Гандзюк?"

Один з лідерів С14 Євген Карась у Facebook повідомив, що хлопець, який поранив поліцейського, - представник цієї організації.

Він стверджує, що поліцейський не був у форменому одязі.

"Сьогодні вночі активісти С14 у Львові малювали трафаретні написи "Хто замовив Катю Гандзюк?». Під час нанесення чергового напису на паркані біля активістів різко зупинилися чотири автомобілі, і звідти вискочила група чоловіків. Вони відразу кинулися бити хлопців... На жодному з чотирьох автомобілів і на жодному з чоловіків не було символіки поліції. Під час нападу на активістів оперативники не вимагали "припиніть малювати», не кричали "поліція" і не зробили нічого, щоб ідентифікувати себе як представників закону", - стверджує Карась.

За його словами, на автомобілях і чоловіках, що виявилися співробітниками карного розшуку, не було поліцейської символіки.

Нагадаємо, 31 липня в Херсоні невідомий облив співробітницю міськради і активістку Катерину Гандзюк рідиною, яка виявилася концентрованою сірчаною кислотою.

Поліція порушила справу про хуліганство, пізніше змінивши кваліфікацію на завдання тяжких тілесних ушкоджень з метою залякування, а в підсумку розглядає цей напад як замах на вбивство.

Генпрокуратура передала слідство до центрального апарату СБУ.

3 серпня поліція повідомила про затримання підозрюваного в замаху на Катерину Гандзюк.

Сам Новіков і його рідна сестра в суді дали свідчення, що їх не було в Херсоні в день нападу на Гандзюк: з 27 липня по 1 серпня включно вони відпочивали біля моря в селищі Більшовик. За словами сестри Новікова 31 липня її брат разом з чоловіком були в кафе "Оболонь", де пили пиво, повернулися до намету близько 14:00 і до вечора спали, а потім грали з дітьми.

Захисник Новікова заявляв що алібі його підзахисного можуть підтвердити 7-8 чоловік, проте поліція нікого з них не допитала.

Крім того адвокат заявив, що Новіков не знайомий з Гандзюк, а також має риси, відмінні від людини з фоторобота.

6 серпня Херсонський міський суд постановив узяти Новікова під варту до 1 жовтня включно.

 

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17 08 2018 15:30
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