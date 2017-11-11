Націоналісти у Варшаві маршем відзначили День незалежності Польщі
Цього дня Польща святкує 99-річчя проголошення відновлення незалежності у 1918 році, пише DW.
За оцінками поліції, в марші взяли участь до 60 тис. людей. Вони вигукували гасла: "Бог, честь, батьківщина" і "Польську промисловість у польські руки". Дехто з учасників маршу ніс транспаранти з відверто ксенофобськими гаслами на кшталт "Біла Європа братніх народів".
Паралельно антифашисти провели свою акцію під гаслом "За нашу і вашу свободу".
Хоча офіційно правляча партія "Право і справедливість" не брала участі в марші, державний телеканал TVP назвав захід "великим маршем патріотів".
За даними польського міністерства внутрішніх справ, жодних інцидентів під час маршу зафіксовано не було. Про це міністерство повідомило на своїй сторінці у Twitter. Порядок у місті забезпечували понад шість тисяч правоохоронців.
Тим часом видання Gazeta Wyborcza повідомляє про спалення учасниками маршу антифашистського банера, а також про напад на активісток руху Obywateli PR, які несли в руках плакат "Стоп фашизму". Одній із активісток після цього довелося звернутися по медичну допомогу.
За інформацією "Укрінформу", варшавська поліція затримала 45 осіб з контрманіфестації, які протестували на маршруті руху "Маршу незалежності" націоналістів. Зокрема, йдеться про осіб з ліберального руху "Громадяни РП", які протестували проти маршу націоналістів на маршруті їх руху Єрусалимськими алеями в бік Національного стадіону. Їх було доправлено до одного з відділків поліції. Однак жодному із затриманих не було висунуто звинувачень.
Загалом, по всій Польщі в 308 масових заходах взяли участь 65 тис. поляків, а безпеку в цей час забезпечувало 13 тис. поліцейських.
Глава МВС Польщі Маріуш Блащак в суботу ввечері підкреслив, що свято незалежності Польщі відбулося загалом безпечно, спокійно, і в хорошій атмосфері.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко та президент Польщі Анджей Дуда узгодили проведення надзвичайного засідання Консультаційного комітету президентів України та Польщі.
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