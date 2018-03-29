Націоналісти зайшли у Миколаївську облраду і вимагають відсторонити Савченка

Перший заступник голови облради Іван Кухта заявив, що виступає за відставку Олексія Савченка

Члени "Національного корпусу", беручи участь у засіданні Миколаївської обласної ради, зажадали від депутатів винести на голосування питання про тимчасове відсторонення голови Миколаївської ОДА Олексія Савченка з посади на час ведення слідства за фактом смерті колишнього директора миколаївського аеропорту Владислава Волошина.

З вимогою до депутатів з трибуни звернувся глава "Національного корпусу" в Миколаївській області Денис Янтар, передають "НикВести".

"Ви, як люди, які представляють інтереси громади, повинні винести на голосування відставку губернатора і його зама. Ви повинні сприяти тому, щоб ми отримали правду", - сказав він.

З аналогічною вимогою виступили представники "Руху Нових сил", "Свободи" та обласної організації "ДемАльянсу".

Перший заступник голови облради Іван Кухта заявив, що виступає за відставку Олексія Савченка.

"Це наше бездіяльність, як депутатів обласної ради. Вношу пропозицію - давайте ми з вами внесемо в наступний порядок денний звіт, я буду особисто голосувати за відставку Савченка", - заявив він.

Нагадаємо, поліція перевіряє версію про доведення до самогубства льотчика і ветерана АТО Владислава Волошина, який застрелився 18 березня у власній квартирі.

Після самогубства Волошина у ЗМІ було опубліковане його листування, в якому він ділився зі співрозмовником копією висновків перевірки Держаудитслужби, а також повідомляв, що Олексій Савченко продовжив йому контракт, хоча він хотів звільнитися. Волошин також написав, що його відвідують суїцидальні думки.

Заступник Волошина Аліна Коротич заявила, що чиновники Миколаївської ОДА змушували його підписувати акти виконаних робіт по ремонту аеропорту. Волошин не погоджувався підписувати такі акти, вважаючи їх незаконними - ремонтні роботи здійснювалися "фактично без проведення" тендера.

Савченко в коментарі по самогубству Волошина заявив, що у льотчика склалися напружені відносини з колишнім керівництвом аеропорту, яке побачило в ньому "конкурента". Також губернатор назвав "нісенітницею" розповіді про тендери як про можливу причину суїциду Волошина.

"Дехто взявся тиражувати телефонне листування Влада, як я зрозумів, з минулими керівниками аеропорту, які і натворили на підприємстві чортзна-що", - прокоментував Савченко скріншоти діалогу.