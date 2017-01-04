Національна кінопремія оголосила список перших номінантів

Українська Кіноакадемія назвала фільми, що увійшли до longlist номінантів конкурсу Національної Кінопремії.

Про це повідомляється на офіційній сторінці кіноакадемії.

"Повний список фільмів, що будуть змагатися у конкурсі Національної Кінопремії, нараховує 54 кінострічки. 12 з них – повнометражні ігрові фільми, 15 – короткометражні ігрові, 19 – документальні, 8 – анімаційні. Всього було подано 76 стрічок, кожна з котрих пройшла попередню селекцію на відповідність до вимог регламенту першої Національної Кінопремії", – зазначається в повідомленні.

Вручення нагород першої Національної Кінопремії відбудеться 20 квітня у готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроект про державну підтримку кінематографії в Україні з правками Президента Петра Порошенка.

12 лютого в Лондоні стали відомі імена переможців щорічної премії Британської кіноакадемії BAFTA. Тріумфатором став фільм "Ла-ла Ленд", який отримав п'ять статуеток в 11 номінаціях.