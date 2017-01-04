Національна кінопремія оголосила список перших номінантів
Про це повідомляється на офіційній сторінці кіноакадемії.
"Повний список фільмів, що будуть змагатися у конкурсі Національної Кінопремії, нараховує 54 кінострічки. 12 з них – повнометражні ігрові фільми, 15 – короткометражні ігрові, 19 – документальні, 8 – анімаційні. Всього було подано 76 стрічок, кожна з котрих пройшла попередню селекцію на відповідність до вимог регламенту першої Національної Кінопремії", – зазначається в повідомленні.
Вручення нагород першої Національної Кінопремії відбудеться 20 квітня у готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv.
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроект про державну підтримку кінематографії в Україні з правками Президента Петра Порошенка.
12 лютого в Лондоні стали відомі імена переможців щорічної премії Британської кіноакадемії BAFTA. Тріумфатором став фільм "Ла-ла Ленд", який отримав п'ять статуеток в 11 номінаціях.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків