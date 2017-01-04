Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Національна кінопремія оголосила список перших номінантів

У списку 54 кінострічки
Українська Кіноакадемія назвала фільми, що увійшли до longlist номінантів конкурсу Національної Кінопремії.
Національна кінопремія оголосила список перших номінантів Фото: oiff.com.ua

Про це повідомляється на офіційній сторінці кіноакадемії. 

"Повний список фільмів, що будуть змагатися у конкурсі Національної Кінопремії, нараховує 54 кінострічки. 12 з них – повнометражні ігрові фільми, 15 – короткометражні ігрові, 19 – документальні, 8 – анімаційні. Всього було подано 76 стрічок, кожна з котрих пройшла попередню селекцію на відповідність до вимог регламенту першої Національної Кінопремії", – зазначається в повідомленні.

Вручення нагород першої Національної Кінопремії відбудеться 20 квітня у готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроект про державну підтримку кінематографії в Україні з правками Президента Петра Порошенка.

12 лютого в Лондоні стали відомі імена переможців щорічної премії Британської кіноакадемії BAFTA. Тріумфатором став фільм "Ла-ла Ленд", який отримав п'ять статуеток в 11 номінаціях.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 04 2017 19:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
У Києві нагородили переможців Всеукраїнського конкурсу есеїв: "Згода дім будує, а незгода руйнує"

У Києві нагородили переможців Всеукраїнського конкурсу есеїв: "Згода дім будує, а незгода руйнує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.