Національне вбрання кримських татарок, - проект журналу Vogue

Частина традиційних кримськотатарських убрань була зруйнована чи втрачена у період депортацій мешканців півострова

Видання Vogue опублікувало світлини кримськотатарських моделей у автентичному одязі.

У фотосесії для модного журналу взяла участь дизайнерка Еді Карімова, яка народилася в Євпаторії, а тепер мешкає у Києві. Вона одягла червону жакардову сукню, схожу на ту, яку більше сторіччя тому носила її прабабуся, повідомляє "Українська правда.Життя".

Сестра Еді, Аліме, на світлинах має заплетене волосся з підвісками, символ незаміжньої жінки у кримськотатарській культурі.



Фото: vogue.com

Ельнара Абдулаєва, інструкторка з танців, одягнута у вельветову сукню із золотистими вишивками, а Евеліна Мамбетова вбрана у феску із золотими монетами та кокуслюк, оздоблений комір. У підборі одягу для зйомки виданню допомагала українська стилістка Надія Шаповал, які вдалося врятувати кілька кримськотатарських строїв з анексованої території Криму. Радниця міністра культури Есма Аджиєва принесла срібний пасок 100-річної давнини.

Фото: vogue.com

Частина традиційних кримськотатарських убрань була зруйнована чи втрачена у період депортацій мешканців півострова. Предки жінок, які взяли участь у фотосесії, були серед 200 тисяч кримських татар, виселених зі своєї території у травні 1944 року за наказом Сталіна.

Наприкінці 80-х та початку 90-х років їм дозволили повернутися на територію Кримського півострова.

"Моя бабуся завжди хотіла повернутися туди, де народилася – у Євпаторію. Тож коли кримським татарам дозволили приїхати, вона зібрала всю свою родину і повернулася, – розповіла Евеліна Мамбетова про свою 89-річну бабусю. – Їм було дуже важко покинути все в Узбекистані, але їх тішила ідея повернення додому, на землю їхніх предків".

Зараз, у часи анексії півострова, кримські татари знову зіштовхуються з репресіями та утисками.

Попри це, учасниці зйомки розповіли, що кожен кримський татарин намагається підтримати іншого у важкі часи.

Як повідомляв iPress.ua, у травні минулого року в Парижі відбувся показ колекції Vyshyvanka Couture українського дизайнера Оксани Караванської.