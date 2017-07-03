Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Національне вбрання кримських татарок, - проект журналу Vogue

Частина традиційних кримськотатарських убрань була зруйнована чи втрачена у період депортацій мешканців півострова
Видання Vogue опублікувало світлини кримськотатарських моделей у автентичному одязі.
Національне вбрання кримських татарок, - проект журналу Vogue Фото: vogue.com

У фотосесії для модного журналу взяла участь дизайнерка Еді Карімова, яка народилася в Євпаторії, а тепер мешкає у Києві. Вона одягла червону жакардову сукню, схожу на ту, яку більше сторіччя тому носила її прабабуся, повідомляє "Українська правда.Життя".

Сестра Еді, Аліме, на світлинах має заплетене волосся з підвісками, символ незаміжньої жінки у кримськотатарській культурі.


Фото: vogue.com

Ельнара Абдулаєва, інструкторка з танців, одягнута у вельветову сукню із золотистими вишивками, а Евеліна Мамбетова вбрана у феску із золотими монетами та кокуслюк, оздоблений комір.

У підборі одягу для зйомки виданню допомагала українська стилістка Надія Шаповал, які вдалося врятувати кілька кримськотатарських строїв з анексованої території Криму. Радниця міністра культури Есма Аджиєва принесла срібний пасок 100-річної давнини.


Фото: vogue.com

Частина традиційних кримськотатарських убрань була зруйнована чи втрачена у період депортацій мешканців півострова. Предки жінок, які взяли участь у фотосесії, були серед 200 тисяч кримських татар, виселених зі своєї території у травні 1944 року за наказом Сталіна.

Наприкінці 80-х та початку 90-х років їм дозволили повернутися на територію Кримського півострова.

"Моя бабуся завжди хотіла повернутися туди, де народилася – у Євпаторію. Тож коли кримським татарам дозволили приїхати, вона зібрала всю свою родину і повернулася, – розповіла Евеліна Мамбетова про свою 89-річну бабусю. – Їм було дуже важко покинути все в Узбекистані, але їх тішила ідея повернення додому, на землю їхніх предків".

Зараз, у часи анексії півострова, кримські татари знову зіштовхуються з репресіями та утисками.

Попри це, учасниці зйомки розповіли, що кожен кримський татарин намагається підтримати іншого у важкі часи.

Як повідомляв iPress.ua, у травні минулого року в Парижі відбувся показ колекції Vyshyvanka Couture українського дизайнера Оксани Караванської.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 03 2017 17:08
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.