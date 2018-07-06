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"Національні дружини" знищили ромський табір у Голосіївському парку, - ВІДЕО

"Зараз! Толока в Голосієво – звільняємо парк від "сміття", – зазначили представники "Нацдружин"
Представники "Національні дружин" Києва розгромили ромський табір, що знаходився у Голосіївському парку.
"Національні дружини" знищили ромський табір у Голосіївському парку, - ВІДЕО Фото: з відкритих джерел

Напад вони транслювали у прямому ефірі на свїой сторінці у Facebook.

"Зараз! Толока в Голосієво – звільняємо парк від "сміття", – зазначили представники "Нацдружин" у публікації.

Раніше представники "Національних дружин" оголосили "толоку" у Голосіївському парку. Вони погрожували силою звільнити парк від ромів, якщо ті самі звідти не підуть. На відео з трансляції видно, як роми тікають та намагаються рятувати свої речі, поки "нацдружини" руйнують поселення.

Як повідомляв iPress.ua, Національні дружини заявляли, що очистять Голосіївський парк від ромів, які там стали табором, якщо ті самі не підуть упродовж 24 годин.

 

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07 06 2018 19:12
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