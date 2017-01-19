Національний антидопінговий центр України приєднався до вимог усунути РФ від міжнародних змагань

Національний антидопінговий центр України приєднався до вимог Національних антидопінгових організацій усунути представників Росії від міжнародних змагань.

Відповідний лист українська організація відправила в інститут НАДО. Про це повідомляє сайт НАДЦ України.

Крім цього було запропоновано оголосити мораторій на проведення будь-яких міжнародних змагань на території РФ у майбутньому, крім того — скасувати вже призначені змагання.

Причиною цьому послужила друга частина доповіді Річарда Макларена, який проводив розслідування з приводу прийому допінгу російськими спортсменами.

Як інформував iPress.ua, національні антидопінгові організації (NADO) 19 країн вимагають усунути Росію від всіх міжнародних змагань і позбавити країну всіх міжнародних турнірів

Вимогу підписали антидопінгові організації Бельгії, Канади, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Ірландії, Японії, Хорватії, Голландії, Норвегії, Польщі, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії, ПАР, Німеччини, США та Австрії.

Нагадаємо, що всесвітня антидопінгова асоціація (WADA) оприлюднила новий звіт про допінг у Росії, в якому стверджується, що більше тисячі російських спортсменів були задіяні в маніпуляціях з допінгом або виграли від них.

Відтак, союз біатлоністів Великобританії (BBU) 21 грудня опублікував заяву про бойкот етапу Кубка світу в Тюмені.