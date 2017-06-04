Національний банк Чехії "відпустив" курс крони

Регулятор більше не буде використовувати валютні інтервенції

Чеський нацбанк відмовився від стримування курсу крони.

Чеський національний банк відмовився від застосування інструменту у вигляді регулярних валютних інтервенцій для стримування курсу національної валюти-крони на рівні 27 чеських крон за долар.

Про повідомляє чеський регулятор.

При цьому банк пояснив, що після чотирьох років підтримується регулятором стабільності курс крони почне коливатися в залежності від подій попиту і пропозиції на валютному ринку, а тому можливими стануть його відхилення в будь-якому напрямку.

У той жде час регулятор готовий використовувати інші засоби для пом'якшення курсу в разі різкого коливання.

Таким чином, сьогодні центральний банк Чехії не встановив базову ставку курсу національної валюти. Ставка репо на тиждень залишається на рівні 0,05%, ставка дисконтування на рівні 0,05%, ломбардна ставка на 0,25%.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що завдяки коштам від МВФ та ЄС резерви України зросли до $16,7 мільярда.

