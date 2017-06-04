Національний банк Чехії "відпустив" курс крони
Чеський національний банк відмовився від застосування інструменту у вигляді регулярних валютних інтервенцій для стримування курсу національної валюти-крони на рівні 27 чеських крон за долар.
Про повідомляє чеський регулятор.
При цьому банк пояснив, що після чотирьох років підтримується регулятором стабільності курс крони почне коливатися в залежності від подій попиту і пропозиції на валютному ринку, а тому можливими стануть його відхилення в будь-якому напрямку.
У той жде час регулятор готовий використовувати інші засоби для пом'якшення курсу в разі різкого коливання.
Таким чином, сьогодні центральний банк Чехії не встановив базову ставку курсу національної валюти. Ставка репо на тиждень залишається на рівні 0,05%, ставка дисконтування на рівні 0,05%, ломбардна ставка на 0,25%.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що завдяки коштам від МВФ та ЄС резерви України зросли до $16,7 мільярда.
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