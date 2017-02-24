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Національний банк спростив закордонні операції українців

Зміни вступають в силу з 25 лютого 2017 року
Національний банк переглянув підходи до ліцензування операцій фізичних осіб з розміщення коштів на закордонних рахунках та здійснення інвестицій за межі України.
Національний банк спростив закордонні операції українців Фото:112.ua

Тепер фізичні особи зможуть розміщувати на зарубіжних рахунках іноземну валюту, яку вони отримали в якості заробітної плати, стипендій, пенсій, аліментів, дивідендів тощо, без індивідуальних ліцензій НБУ.

Не будуть вимагати індивідуальні ліцензії для здійснення інвестиції за кордоном за рахунок коштів, що знаходяться за межами України. Наприклад, проводити інвестування з закордонних рахунків, реінвестувати кошти за межами України, проводити торгівлю фінансовими інструментами на іноземних біржах, тощо.

Однак, як і раніше, фізособи повинні мати індивідуальні ліцензії НБУ для здійснення переказу коштів з України з метою інвестування або розміщення на зарубіжних рахунках, повідомляє прес-служба Нацбанку

У НБУ підкреслюють, що скасування індивідуальних ліцензій для деяких операцій не звільняє осіб від обов'язку декларувати доходи та сплачувати податки з них в Україні у відповідності з національним законодавством.

Зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 23 лютого 2017 №14 "Про внесення змін у деякі нормативно-правові акти Національного банку України". Вони вступають в силу з 25 лютого 2017 року.

Нагадаємо, що Національний банк оголосив про продовження поступового пом'якшення тимчасових валютних обмежень.

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24 02 2017 19:19
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