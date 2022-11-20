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Національний банк України презентував пам’ятну медаль присвячену Херсону

У звільненому Херсоні 19 листопада 2022 року на центральній площі Національний банк України презентував першу пам’ятну медаль із серії, присвяченої містам героїв, – "Херсон – місто героїв".
Національний банк України презентував пам’ятну медаль присвячену Херсону джерело bank.gov.ua

Про це повідомляє НБУ.

"Дизайн пам’ятної медалі "Херсон – місто героїв", розроблений художницею Наталією Фандіковою, відтворює краєвиди довоєнного міста Херсона – красивого, гармонійного, що надихає до життя, – у сплетінні історичних подій весни 2022 року, коли містяни сміливо та самовіддано протестували проти окупантів", - наголосили в НБУ.

За повідомленням, особливий акцент віри в перемогу зроблений авторкою через відтворення на пам’ятній медалі рядків з історичного роману Ліни Костенко "Берестечко".

"Не допускай такої мислі, що бог покаже нам неласку. життя людського строки стислі. немає часу на поразку".

Пам’ятна медаль "Херсон – місто героїв" виготовлена з нейзильберу, категорія якості карбування ‒ "спеціальний анциркулейтед", тираж – до 100 000 шт. (у тому числі до 50 000 шт. – у 2022 році).

У регулятора додали, що цією медаллю започатковують серію пам’ятних медалей, присвячених містам та їх мужнім жителям і захисникам, які проявили героїзм та стійкість під час відсічі збройній агресії росії проти України.

Наразі заплановано випуск медалей, присвячених містам героїв – Харкову, Маріуполю, розстріляній Київщині (Бучі, Гостомелю, Ірпеню) та іншим містам.

Найближчі презентації заплановано на наступні дати:

  • 21 листопада 2022 року – пам’ятна медаль "Харків – місто героїв ". Із нейзильберу, категорія якості карбування ‒ "спеціальний анциркулейтед", тираж – до 100 000 шт. (у тому числі до 50 000 шт. – у 2022 році);
  • 25 листопада 2022 року – пам’ятна медаль "Маріуполь – місто героїв". Із нейзильберу, категорія якості карбування ‒ “спеціальний анциркулейтед”, тираж  – до 100 000 шт. (у тому числі до 50 000 шт. – у 2022 році);
  • 05 грудня 2022 року – пам’ятна медаль "Київщина. Міста героїв: Буча, Гостомель, Ірпінь". Із нейзильберу, категорія якості карбування ‒ "спеціальний анциркулейтед", тираж – до 100 000 шт. (у тому числі до 50 000 шт. – у  2022 році).

В НБУ нагадали, що медалі реалізовуватимуть банки-дистриб’ютори Національного банку: АТ АБ "Укргазбанк", АТ "АБ "Радабанк", АТ "Таскомбанк", АТ КБ "ПриватБанк".

Раніше повідомлялось, що Херсон отримав перші автомобілі екстреної медичної допомоги.

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20 11 2022 18:36
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