"Національний корпус" блокує відділення "Сбербанку" в Одесі
Мета акції "Національного корпусу" - видворити російський капітал із України, інформує партія на сторінці у Facebook.
"Ми вимагаємо, щоб Гонтарева (Валерія, голова НБУ – ред.) сіла за ґрати та повернула країні суму, яку вона вкрала, перебуваючи на посаді, а це 52 мільйона гривень", - йдеться в заяві.
Активісти нагадали, що вже блокували в Одесі відділення "Альфа банку" та "Промінвест банку".
Нагадаємо, що раніше націоналісти заблокували відділення російського "Сбербанку" в центрі Дніпра.
Відзначимо, що 10 квітня в Харкові розпочалося блокування віділленя "Сбербанку" з боку "Національного корпусу", внаслідок якого відбулися сутички.
Всередині відділення банку активісти заблокували людей.
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