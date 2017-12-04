"Національний корпус" блокує відділення "Сбербанку" в Одесі

Мітингувальники вимагають, щоб Гонтарева сіла за ґрати

Активісти партії "Національний корпус" розпочали у середу, 12 квітня, безстроковий пікет одного із відділень російського "Сбербанку" в Одесі, по вул. Рішельєвська, 28.

Мета акції "Національного корпусу" - видворити російський капітал із України, інформує партія на сторінці у Facebook.

"Ми вимагаємо, щоб Гонтарева (Валерія, голова НБУ – ред.) сіла за ґрати та повернула країні суму, яку вона вкрала, перебуваючи на посаді, а це 52 мільйона гривень", - йдеться в заяві.

Активісти нагадали, що вже блокували в Одесі відділення "Альфа банку" та "Промінвест банку".

Нагадаємо, що раніше націоналісти заблокували відділення російського "Сбербанку" в центрі Дніпра.

Відзначимо, що 10 квітня в Харкові розпочалося блокування віділленя "Сбербанку" з боку "Національного корпусу", внаслідок якого відбулися сутички.

Всередині відділення банку активісти заблокували людей.