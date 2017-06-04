"Національний корпус" обіцяє закрити російські банки в Україні

Українців, що не встигли забрати свої кошти з російських банків, закликають, "зробити це негайно"

"Національний корпус" заявляє, що планує "фізично зупинити" діяльність російських банків на території України.

За словами націоналістів, 10 квітня спливає термін тимчасового зняття їхньої блокади російських банків, що діють в Україні, інформує сайт партії.

В НК заявляють, що "росіяни, за заступництвом керівництва НБУ в особі Гонтарєвої, скористались цим перепочинком, аби перекласти гроші з однієї своєї кишені до іншої".

"Вони залишили українську доньку "Сбербанка России" під контролем російського бізнесу. Більше того, цими днями стало відомо, що Президент Порошенко та керівник НБУ Гонтарева гарантували захист та рекапіталізацію російських банків в Україні", – йдеться в коментарі.

"Ми заявляємо, що подібні спроби – безперспективні та подібне заступництво ми розцінюємо як акт зради з боку НБУ. Наш мораторій завершується 10 квітня. Після цієї дати ми фізично зупинимо діяльність російських банків на території нашої держави. Ми не дозволимо РФ воювати проти нас за українські кошти", – заявляють в НК.

Українців, що не встигли забрати свої кошти з російських банків, закликають, "зробити це негайно".

"Після 10 квітня їх діяльність на території України буде припинено. Через те, що НБУ не дослухався до вимог українських націоналістів відкликати ліцензії російських банків – ми закриємо їх самі", – погрожують націоналісти.

Раніше Президент затвердив рішення РНБО про застосування санкцій до п'яти банків з російським капіталом. Санкції, введені на рік, забороняють українським банкам виводити капітал з країни на користь своїх материнських структур.

Як відомо сумарні зобов'язання російських банків перед фізичними та юридичними особами в Україні становлять 36 мільярдів гривень.

Нагадаємо, що "Національний корпус" впродовж минулого місяця організував блокаду відділень "Сбербанку" в Краматорську, Тернополі, Дніпрі, Києві та Одесі.