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ПОЛІТИКА НОВИНИ

"Національний корпус", "Правий сектор" і "Свобода" підпишуть спільний "маніфест націоналістів"

Політсили, можливо, разом підуть на наступні парламентські вибори
Політичні партії "Свобода", "Правий сектор" і "Національний корпус" (створена на базі "Цивільного корпусу "Азов") 9 березня планують підписати Маніфест українських націоналістів.
"Національний корпус", "Правий сектор" і "Свобода" підпишуть спільний "маніфест націоналістів" Фото: nationalcorps.org

Згідно з поданою заявкою, ці три політичні сили мають намір зібратися біля пам'ятника Тарасові Шевченку о 13:00. У заявці вказана форма проведення заходу - мирне зібрання, присвячене підписанню Маніфесту українських націоналістів (очікується участь 300 осіб).

Про це пише Дзеркало тижня.

Нагадаємо, що 22 лютого "Національний корпус", "Правий сектор" і ВО "Свобода" проводили спільний Марш національної гідності. Серед вимог, які озвучили лідери рухів - вимога повної заборони на торгівлю з окупованими територіями, відмова від ідеї прийняття закону про особливий статус Донбасу.

Лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявив, що його політсила почала координувати свої дії з "Національним корпусом" і "Правим сектором".

Політик підкреслив, що вони, можливо, разом підуть на наступні парламентські вибори.

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07 03 2017 21:21
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