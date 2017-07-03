"Національний корпус", "Правий сектор" і "Свобода" підпишуть спільний "маніфест націоналістів"
Згідно з поданою заявкою, ці три політичні сили мають намір зібратися біля пам'ятника Тарасові Шевченку о 13:00. У заявці вказана форма проведення заходу - мирне зібрання, присвячене підписанню Маніфесту українських націоналістів (очікується участь 300 осіб).
Про це пише Дзеркало тижня.
Нагадаємо, що 22 лютого "Національний корпус", "Правий сектор" і ВО "Свобода" проводили спільний Марш національної гідності. Серед вимог, які озвучили лідери рухів - вимога повної заборони на торгівлю з окупованими територіями, відмова від ідеї прийняття закону про особливий статус Донбасу.
Лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявив, що його політсила почала координувати свої дії з "Національним корпусом" і "Правим сектором".
Політик підкреслив, що вони, можливо, разом підуть на наступні парламентські вибори.
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