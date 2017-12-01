Національний напій "боярышник": Український коментатор потролив збірну Росії з біатлону

Відомий коментатор телеканалу "UA:Перший" Андрій Столярчук висміяв збірну Росії з біатлону після того, як вона програла Норвегії перше призове місце у чоловічій естафеті

Інцидент стався 11 січня під час 5-го етапу Кубка світу, який стартував у німецькому Рупольдінгу.

Про це повідомляє "Обозреватель".

"Сьогодні наші дорогі друзі будуть пити свій національний алкогольний напій "Глід" лише за "срібло" своєї команди", – сказав Столярчук після фінішу російського біатлоніста Антона Бабікова.

Зазначимо, що чоловіча збірна України з біатлону фінішувала четвертою за результатами естафети під час п'ятого етапу Кубку світу у німецькому Рупольдингу.

Третє місце в естафеті посіла команда Німеччини.

Нагадаємо, минулого місяця у Росії, в Іркутську, близько 80 осіб загинули від отруєння сурогатним засобом для ванни "Глід". В зв'язку з цим у області було оголошено режим надзвичайної ситуації. Продаж будь-яких засобів, що містять спирт і формально не є алкогольними напоями, тимчасово заборонено.