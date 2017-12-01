Національний напій "боярышник": Український коментатор потролив збірну Росії з біатлону
Інцидент стався 11 січня під час 5-го етапу Кубка світу, який стартував у німецькому Рупольдінгу.
Про це повідомляє "Обозреватель".
"Сьогодні наші дорогі друзі будуть пити свій національний алкогольний напій "Глід" лише за "срібло" своєї команди", – сказав Столярчук після фінішу російського біатлоніста Антона Бабікова.
Зазначимо, що чоловіча збірна України з біатлону фінішувала четвертою за результатами естафети під час п'ятого етапу Кубку світу у німецькому Рупольдингу.
Третє місце в естафеті посіла команда Німеччини.
Нагадаємо, минулого місяця у Росії, в Іркутську, близько 80 осіб загинули від отруєння сурогатним засобом для ванни "Глід". В зв'язку з цим у області було оголошено режим надзвичайної ситуації. Продаж будь-яких засобів, що містять спирт і формально не є алкогольними напоями, тимчасово заборонено.
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