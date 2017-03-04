Нацкомісія просить Кабмін знизити ціну на газ

"Введення плати за підключену потужність поставки газу призведе до зменшення ціни на газ" - НКРЕ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг просить Кабінет міністрів знизити ціну на газ як товар, який постачається "Нафтогазом" для потреб населення.

"Уже 2 роки Кабінет міністрів регулює кінцеву ціну на природний газ для потреб населення ... З огляду на зазначене, НКРЕКУ звернеться до Кабінету міністрів України з пропозицією забезпечити непідвищення загального рахунку (кінцевої ціни) для населення", - повідомляє глава НКРЕ Дмитро Вовк у Facebook.

Крім того, за його словами, введення плати за підключену потужність поставки газу в кінцевому результаті призведе до зменшення ціни на газ до 6 грн за кубометр та допоможе знизити витрати для споживачів.