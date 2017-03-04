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Нацкомісія просить Кабмін знизити ціну на газ

"Введення плати за підключену потужність поставки газу призведе до зменшення ціни на газ" - НКРЕ
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг просить Кабінет міністрів знизити ціну на газ як товар, який постачається "Нафтогазом" для потреб населення.
Нацкомісія просить Кабмін знизити ціну на газ Фото: kp.by

"Уже 2 роки Кабінет міністрів регулює кінцеву ціну на природний газ для потреб населення ... З огляду на зазначене, НКРЕКУ звернеться до Кабінету міністрів України з пропозицією забезпечити непідвищення загального рахунку (кінцевої ціни) для населення", - повідомляє глава НКРЕ Дмитро Вовк у Facebook.

Крім того, за його словами, введення плати за підключену потужність поставки газу в кінцевому результаті призведе до зменшення ціни на газ до 6 грн за кубометр та допоможе знизити витрати для споживачів.

Нагадаємо, що Національна комісія, яка регулює сферу енергетики і комунальних послуг, у вівторок, 28 березня, затвердила розмір абонплати за підключення до системи газопостачання, яку незабаром потрібно буде платити щомісяця на підставі потужності лічильника і незалежно від фактичного обсягу споживання.

Кабінет міністрів України вимагає переглянути рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг щодо введення в дію абонентської плати за газ.

Депутат Верховної Ради, один з керівників фракції БПП Ірина Луценко в понеділок заявила, що введення абонплати за газ збільшить рахунки лише невеликій кількості споживачів

 

 

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03 04 2017 16:04
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