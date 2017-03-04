Нацкомісія просить Кабмін знизити ціну на газ
"Уже 2 роки Кабінет міністрів регулює кінцеву ціну на природний газ для потреб населення ... З огляду на зазначене, НКРЕКУ звернеться до Кабінету міністрів України з пропозицією забезпечити непідвищення загального рахунку (кінцевої ціни) для населення", - повідомляє глава НКРЕ Дмитро Вовк у Facebook.
Крім того, за його словами, введення плати за підключену потужність поставки газу в кінцевому результаті призведе до зменшення ціни на газ до 6 грн за кубометр та допоможе знизити витрати для споживачів.
Нагадаємо, що Національна комісія, яка регулює сферу енергетики і комунальних послуг, у вівторок, 28 березня, затвердила розмір абонплати за підключення до системи газопостачання, яку незабаром потрібно буде платити щомісяця на підставі потужності лічильника і незалежно від фактичного обсягу споживання.
Кабінет міністрів України вимагає переглянути рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг щодо введення в дію абонентської плати за газ.
Депутат Верховної Ради, один з керівників фракції БПП Ірина Луценко в понеділок заявила, що введення абонплати за газ збільшить рахунки лише невеликій кількості споживачів
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